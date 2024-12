São Paulo: Quem são os destaques do sub-20 que podem subir em 2025

O São Paulo se sagrou campeão da Copa do Brasil sub-20 e também chegou até a final do Paulistão da categoria. O ano destacado pode fazer alguns atletas entrarem nos planos de Luis Zubeldía para 2025.

Quem pode subir

Ryan Francisco

O centroavante de 80 gols nos últimos dois anos é a principal joia do time. O jogador que completou recentemente 18 anos ainda deve disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr, mas depois a tendência é que suba ao time profissional. Zubeldía quer um terceiro centroavante para o elenco, mas diante das dificuldades financeiras do Tricolor, a vaga deve ficar para Ryan Francisco. No entanto, não é esperado que Ryan seja muito utilizado já na próxima temporada.

Matheus Alves

Camisa 10 da equipe sub-20, Matheus Alves já desperta o interesse de clubes como o Atletico de Madrid (ESP). O jogador está sendo observado de perto e pode subir para completar o elenco de Zubeldía, que já deixou clara sua vontade de contar com um jogador com as características de Matheus.

Felipe Negrucci

Um dos mais experientes do grupo, Negrucci já estreou profissionalmente e foi integrado ao grupo no ano passado com Dorival Jr. Ele estoura a idade da base e vai subir ao profissional para passar pela avaliação de Zubeldía. Se o São Paulo ficar com todos os volantes que tem no elenco, o jovem de Cotia pode ser emprestado para adquirir experiência. Ele tem contrato até julho de 2026.

Marques Rickelme

O lateral-esquerdo é visto como um dos atletas de mais potencial no grupo. Ele sofreu uma grave lesão, mas retornou bem. É outro jogador que deve aparecer em diversas oportunidades para treinar entre os profissionais, mas sua subida ao time de cima vai depender do mercado do Tricolor, que busca reforços para a posição.

Lucas Ferreira

Autor do gol do título do torneio e destaque da equipe na reta final do ano, Ferreira também deve disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr e ser inserido aos poucos no elenco profissional. Em sua posição, o time de Zubeldía já tem dois garotos 'na fila' por minutos: William Gomes e Henrique Carmo. A tendência é que Ferreira suba para treinos, mas sua permanência no elenco de cima vai depender do seu desempenho.

Igor Felisberto

O jovem que chegou a subir ao profissional no início deste ano é tratado como futuro titular da lateral-direita no São Paulo, mas o clube busca um reforço para a posição e sua subida ao time de cima vai depender do mercado de transferências do Tricolor. Atualmente, o clube conta com Igor Vinícius, Rafinha e Moreira para a posição.