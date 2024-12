Santos perde do Fluminense e aguarda resultados para saber futuro na Copinha feminina

O Santos está em situação delicada na Copa São Paulo de Futebol feminino. As Sereinhas da Vila perderam por 2 a 1 para o Fluminense, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, no Estádio Nicolau Alayon.

As cariocas contaram com gols de Mileninha e Leandra. Do outro lado, Mari Feitosa descontou.

Final de jogo. As #SereinhasDaVila são superadas pelo Fluminense por 2 a 1. O gol santista foi marcado por Mari Feitosa. pic.twitter.com/wep30OuGZK ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) December 4, 2024

Com o resultado, o Fluminense encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com nove pontos. Assim, o Tricolor está garantido no mata-mata.

O Santos ficou em segundo, com seis. As Sereinhas aguardam os resultados dos outros grupos para saber se vão avançar à próxima fase como uma das três melhores segundas colocadas.

Ou seja, as paulistas terão que aguardar até o final de quinta-feira para saber o futuro da equipe.