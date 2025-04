Sem Lewandowski e com Ter Stegen, Barcelona divulga relacionados para a decisão da Copa do Rei

O Barcelona divulgou, nesta sexta-feira, a lista dos atletas relacionados para a decisão da Copa do Rei contra o Real Madrid. A partida acontece neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja.

A novidade foi o retorno do goleiro Marc-André Ter Stegen, que se recuperou de uma lesão no joelho. O alemão não entra em campo desde o dia 22 de setembro de 2024, quando o Barcelona goleou o Villarreal, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Ter Stegen rompeu rompeu o tendão patelar do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Era esperado que o goleiro perdesse toda a temporada, mas conseguiu se recuperar a tempo. No entanto, Wojciech Szczesny deve seguir como titular.

Entre os desfalques, o técnico Hansi Flick não poderá contar com o atacante Robert Lewandowski, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O polonês já desfalcou o Barcelona no último compromisso do clube, na última quarta-feira, e segue fora de combate.

Além dele, Alejandro Balde, Marc Bernal e Marc Casadó também estão fora da final.

Neste sábado, diante do Real Madrid, o Barcelona busca conquistar seu 32º título de Copa do Rei e se isolar ainda mais como o maior vencedor da competição. A equipe catalã busca seu segundo troféu na temporada, depois de vencer a Supercopa da Espanha, e seguir sonhando com a tríplice coroa.

Confira a lista dos relacionados pelo Barcelona para a final da Copa do Rei

Goleiros: Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczesny e Iñaki Peña



Laterais: Jules Koundé, Gerard Martín e Hector Fort



Zagueiros: Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Andreas Christensen e Eric García



Meias: Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López e Pablo Torre



Atacantes: Lamine Yamal, Raphinha, Ansu Fati, Pau Víctor e Ferran Torres