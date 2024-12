Fake news sobre tiro fez Netflix encerrar ação de série 'Senna' no metrô

Uma ação de marketing para promover a série Senna, que estreou na Netflix em 29 de novembro, gerou tumulto no túnel de transferência entre a linha verde e a amarela do metro de São Paulo. Um passageiro confundiu o som da experiência com o barulho de tiro na quarta-feira (27) e alarmou as pessoas que passaram a correr e atropelar umas as outras.

A Netflix retirou a experiência de som e luzes na sexta-feira (29) e deixou somente os adesivos com cartazes da série estrelada por Gabriel Leone.

Tumulto

Para promover a série 'Senna', a Netflix fez inúmeras ações de marketing pelo mundo inteiro. Uma delas, no metrô de São Paulo, impressionou os usuários. O túnel que liga a linha verde à linha lilás ganhou uma decoração com cartazes da produção, além de luzes, sons e um cronômetro com contagem regressiva que simulavam uma corrida de Fórmula 1.

Na manhã do último dia 27 de novembro — horário de pico na capital paulista, a experiência gerou um tumulto sério. Um passageiro se assustou com o barulho estrondoso da ação e gritou 'tiro', assustando todos os usuários que passavam pelo túnel e esteiras.

Algumas pessoas chegaram a cair no chão e, consequentemente, foram pisoteadas pelo desespero dos que passaram a correr assustados. Ninguém ficou gravemente ferido.

"Todo mundo começou a correr, eram pessoas caindo, eu caí, me pisotearam. Foi horrível. É uma sensação de que você vai morrer, porque a gente vê essas coisas em filme, você não espera que vai acontecer com você. Foi horrível, tive uma crise lá, não estou conseguindo ver [os vídeos]. Acabou de acontecer, eu não estou conseguindo relembrar porque me dá uma ansiedade terrível. Eu fechei os olhos e não queria mais abrir porque eu achei que eu ia morrer pisoteada ali", contou uma passageira em seu perfil nas redes sociais.

Em contato com o UOL, o Metrô confirmou o tumulto e comunicou a retirada da ação por decisão da própria Netflix.

Na manhã da quarta-feira (27) um casal de idosos caiu na esteira de transferência que liga a Linha 4-Amarela à Linha 2-Verde. Um outro passageiro que vinha logo atrás gritou 'tiro' e gerou um princípio de tumulto. O casal foi atendido por funcionários da ViaQuatro. A esteira rolante funcionou normalmente atendendo normalmente aos passageiros. A ação foi encerrada na última sexta-feira, por decisão do anunciante.

Metrô

Procurada, a Netflix não se posicionou até a publicação desta reportagem, mas caso faça este texto será atualizado.