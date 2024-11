Gaviões se empolga com começo da vaquinha e pretende sortear ingressos

Do UOL, em São Paulo

Os mais de R$ 7 milhões arrecadados no primeiro dia da vaquinha organizada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena empolgou a Gaviões da Fiel.

'Boom' deixa Gaviões otimista

A organizada do Corinthians se mostrou otimista em bater a meta de R$ 700 milhões arrecadados. Em contato com o UOL, a Gaviões destacou a força da torcida e o engajamento no primeiro dia de campanha.

A adesão da torcida foi incrível e superou todas as expectativas. A arrecadação de mais de R$ 1 milhão em apenas 3 horas demonstrou o enorme engajamento. É um sinal claro da força da fiel torcida, que continua fazendo história. Esse resultado é motivo de orgulho e inspiração para todos nós. Gaviões da Fiel

Os R$ 7.460.904,00 arrecadados até às 19h10 (de Brasília), da última quinta-feira (28), representaram cerca de 1% da meta. Se o 'boom' inicial for mantido e a quantia diária for a mesma durante a campanha, os R$ 700 milhões serão alcançados em 94 dias, antes do prazo final de seis meses.

Sorteio de ingressos a doadores

A Gaviões da Fiel prepara algumas contrapartidas e premiações a quem participar da vaquinha, independente do valor. O UOL apurou que uma delas é o sorteio de, pelo menos, 100 pares de ingressos para jogos do Corinthians.

A campanha já tem algumas 'premiações'. O torcedor que doa qualquer quantia recebe um 'certificado' personalizado com o seu nome e, além disso, tem o seu nome aparecendo em uma das abas do site usado para a campanha: www.doearenacorinthians.com.br.

Os servidores do site precisaram ser reforçados após o início da vaquinha. Torcedores relataram dificuldades para acessar o endereço nas primeiras horas, e a organização criou, então, uma fila de espera para evitar sobrecarregar o site. A Gaviões tem trabalhado para evitar novos problemas.

Apesar de alguns desafios pontuais de estabilidade devido ao volume impressionante de acessos, a situação já está sendo tratada com prioridade. Os servidores estão sendo reforçados e implementados nos próximos dias para garantir um acesso mais rápido. Esse entusiasmo só reforça a força da torcida em abraçar essa iniciativa.

Como funciona a vaquinha?

A vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena foi lançada na última quarta-feira (27), às 19h10 (de Brasília). O horário faz alusão ao ano de fundação do clube: 1910.

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Os torcedores ainda têm opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também podem personalizar o valor.

A campanha terá duração de seis meses. Mesmo que não bata a meta ao final do prazo, o dinheiro arrecadado será utilizado para amortizar a dívida.

O Corinthians e a Gaviões da Fiel não têm acesso ao dinheiro. A chave PIX disponibilizada vai direto para uma conta da Caixa Econômica Federal.

A campanha conta com embaixadores famosos, ídolos e jogadores dos atuais elencos do Corinthians. Estão entre eles: a atriz Alessandra Negrini, o músico MC Hariel, a apresentadora Sabrina Sato, os ex-jogadores Neto e Basílio, além de Romero e Tamires, jogadores dos times masculino e feminino do clube.