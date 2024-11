Jogador do Bayern é detido embriagado dirigindo Lamborghini, diz jornal

Do UOL, em São Paulo

O defensor canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique, foi detido pela polícia alemã por dirigir bêbado seu Lamborghini. A informação é do jornal local Bild.

O que aconteceu

Davies dirigia seu carro de luxo pelas ruas de Munique quando foi parado pela polícia. Os agentes abordaram um Lamborghini Urus preto, avaliado em R$ 1,36 milhão, e se depararam com o lateral no volante do veículo.

Os policiais sentiram cheiro de álcool durante a conversa e detiveram o jogador. Davies foi levado à delegacia e foi flagrado pelo bafômetro. O nível de álcool no sangue do atleta (0,6) indicou que ele estava embriagado, mas não atingiu o suficiente para que virasse algo mais sério.

O canadense foi liberado após o teste e não teve sua carteira de motorista apreendida, mas ficará sem dirigir por um mês e pagará multa de 500 euros (R$ 3.000). De acordo com a legislação alemã, o nível alcoólico atestado no exame do jogador configura uma infração administrativa —precisaria ser superior a 0,8 para virar penal. Um amigo de Davies foi quem dirigiu o carro na saída da delegacia.

O Bayern não comentou o incidente ao Bild. O jogador de 24 anos compareceu no treino normalmente nesta sexta (29) dirigindo seu Audi oficial do clube. Davies foi titular na vitória sobre o PSG na Champions e tem contrato com o time alemão até o final da temporada 2024/25.