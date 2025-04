Piastri lidera e McLaren domina primeiro dia de treinos livres para o GP do Bahrein; Bortoleto é o 13º

No segundo treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein, de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, Oscar Piastri foi o mais rápido e confirmou o domínio da McLaren, que também venceu a primeira sessão, com Lando Norris, no circuito de Sakhir.

Com 1min30s505, Piastri foi o mais rápido no segundo treino livre desta sexta-feira. A McLaren completou a dobradinha com Lando Norris, que atingiu a marca de 1min30s659. George Russel, da Mercedes, ficou em terceiro com 1min31s032.

FP2 CLASSIFICATION McLaren in the box seat heading into the weekend ?#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/x9Pd2nDjLj ? Formula 1 (@F1) April 11, 2025

Atual tetracampeão, Max Verstappen (Red Bull Racing) participou da sessão e terminou em 7º, com 1min31s330. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) repetiu o bom desempenho do primeiro treino livre e ficou na 13ª posição, com 1min31s772.

Felipe Drugovich (Aston Martin), que ficou em 16º no primeiro treino dessa sexta-feira, deu lugar a Fernando Alonso na segunda sessão. O bicampeão ficou na 15ª posição, com a marca de 1min29s772.

O terceiro treino livre acontece neste sábado, às 9h30 (de Brasília), e a classificação, às 13 horas. Por fim, o Grande Prêmio do Bahrein é neste domingo, às 12 horas.