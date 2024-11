Mbappé perde pênalti, Liverpool vence, lidera a Champions e afunda Real

O Liverpool venceu o Real Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira (27), em jogo válido pela quinta rodada da Champions League. O duelo aconteceu em Anfield, na Inglaterra.

Os gols do jogo foram marcados por Mac Allister e Gakpo. Mbappé desperdiçou a penalidade que poderia ter empatado o jogo para o Real Madrid, ainda com 1 a 0 para o Liverpool. Salah também perdeu um pênalti, mas logo depois os Reds ampliaram o placar em 2 a 0.

Com a vitória, o Liverpool disparou na liderança da Champions com 15 pontos, conquistando sua quinta vitória em cinco jogos. Já o Real busca melhorar a campanha de apenas duas vitórias e três derrotas, com seis pontos, na 24ª posição, a última que garante vaga nos playoffs.

O Real enfrenta a Atalanta na próxima rodada, enquanto os Reds pegam o Girona. Os dois duelos acontecerão às 17h (de Brasília), no dia 10 de dezembro, terça-feira.

O clube espanhol não contou com os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo, lesionados. Endrick começou no banco, entrou na reta final do jogo, já com 2 a 0 para o Liverpool, e levou um cartão amarelo.

Como foi o jogo

O Liverpool dominou o campo ofensivo com três finalizações a gol na primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, os donos da casa criaram mais oportunidades de abrir o placar que o Real Madrid, que não conseguiu chutar a gol. Sem dois dos principais atacantes, Vinicius Júnior e Rodrygo, machucados, a equipe espanhola teve dificuldades para oferecer perigo à equipe inglesa.

No segundo tempo, as equipes perderam pênaltis, mas o Liverpool fez dois gols e venceu o duelo. Mbappé desperdiçou cobrança que poderia empatar o duelo, enquanto Salah não conseguiu ampliar a vantagem do Liverpool em seguida. Apesar disso, o Liverpool fez o segundo tento do jogo em confronto de muita superioridade ao Real e pouca ofensividade da equipe espanhola.

Gols e destaques

O Liverpool quase abriu o placar com gol contra aos 4 minutos. Darwin Núñez bateu cruzado para bela defesa de Courtois. A bola acabou batendo no jovem zagueiro Raúl Asencio, que consertou o próprio erro e tirou a bola em cima da linha.

Courtois tirou o primeiro tento adversário. Mac Allister fez belo lançamento para o jovem Bradley cabecear no chão. O goleiro do Real caiu e conseguiu ótima defesa.

Mac Allister abriu o placar para o Liverpool! O meia argentino recebeu a bola após tabela com o lateral Bradley e chutou no canto de Courtois, aos 7 minutos da segunda etapa.

Mbappé se lamenta durante Liverpool x Real Madrid, duelo da Champions League Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Mbappé desperdiçou penalidade e não conseguiu empatar. Lucas Vázquez sofreu falta de Robertson dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Na batida, Kelleher defendeu a batida do camisa 9 do Real.

Salah também perdeu pênalti pouco depois. O egípcio sofreu falta marcada por Mendy, e ele mesmo cobrou. O atacante chutou forte e acertou o lado de fora da trave, para fora do gol de Courtois.

Gakpo ampliou para o Liverpool! O atacante holandês subiu sozinho de cabeça em jogada ensaiada de escanteio e marcou o segundo para os Reds, aos 31 minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Liverpool 2 x 0 Real Madrid

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Champions League

Local: Estádio Anfield - Liverpool, Inglaterra

Data e hora: 27 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Árbitro: François Letexier

Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni

VAR: Jérôme Brisard

Gols: Mac Allister, aos 7'/2ºT, Gakpo, aos 31'/2ºT

Amarelos: Darwin Núñez, Raúl Asencio, Gravenberch, Mac Allister, Mendy, Ceballos, Endrick

Liverpool: Kelleher; Bradley (Gomez), Konaté, Van Dijk e Robertson; Curtis Jones (Szoboszlai), Gravenberch e Mac Allister; Salah, Darwin Núñez (Gakpo) e Luis Díaz. Tecnico: Arne Slot

Real Madrid: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rudiger e Mendy (Fran García); Modric (Endrick), Camavinga (Lucas Vázquez) e Bellingham; Arda Guler (Dani Ceballos), Mbappé e Brahim Diaz. Técnico: Carlo Ancelotti