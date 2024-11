Meio-campo vira ponto de interrogação do Cruzeiro contra o Grêmio

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira contra o Grêmio para buscar a recuperação após a frustração na final da Copa Sul-Americana 2024. Para o duelo no estádio do Mineirão, válido pelo Brasileirão 2024, o técnico Fernando Diniz analisa a possibilidade de mudanças na escalação.

O meio-campo aparece como principal ponto de dúvida. Diante do Racing, Walace foi o titular, mas não rendeu o esperado. Assim, Lucas Silva, que entrou em seu lugar ainda no primeiro tempo do duelo na Sul-Americana, pode iniciar a partida.

O resto da equipe deve ser a mesma do final de semana. Os únicos desfalques são dois reservas: o lateral esquerdo Kaiki Bruno e o meio-campista Ramiro estão suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians - o Cruzeiro usou o time reserva na capital paulista.

Desta forma, o Cruzeiro jogaria diante do Grêmio com: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon ; Lucas Silva (Walace), Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Gabriel Veron; Kaio Jorge.