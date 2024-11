Com grupo completo, Seleção feminina segue preparação para amistoso

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira feminina deu sequência à preparação para os amistosos contra a Austrália. A primeira partida acontece nesta quinta-feira, às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na atividade desta terça-feira, o técnico Artur Elias pode contar com o grupo completo das 23 atletas pela primeira vez. Isa Haas, Adriana, Lorena, Angelina, Lauren e Gio Queiroz se juntaram à delegação na Austrália e participaram do treino.

A Seleção feminina ainda realiza mais uma sessão de treinamento nesta quarta-feira, antes de enfrentar as australianas. A atividade acontecerá às 19 horas, já no Suncorp Stadium, palco do jogo.

Depois da partida desta quinta-feira, as duas equipes se enfrentam novamente no próximo domingo (1/11), às 5h45, no CBUS Stadium, em Gold Coast. Estes serão os últimos compromissos da Seleção Brasileira feminina neste ano.