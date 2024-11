F1: É tetra! Verstappen é 5º e garante título em Las Vegas; Russell vence

O quinto lugar no GP de Las Vegas de F1, neste domingo (24), foi o suficiente para garantir o quarto título mundial a Max Verstappen.

O que aconteceu

George Russell liderou a dobradinha da Mercedes, seguido por Lewis Hamilton. Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio.

Max Verstappen, da Red Bull, garantiu o título com duas corridas a serem realizadas. O holandês chegou a 403 pontos no Mundial de Pilotos, contra 340 de Lando Norris, que foi o sexto colocado em Las Vegas. Com apenas 62 pontos em disputa, o piloto da McLaren não pode mais alcançar o primeiro lugar.

O título na temporada 2024 é o quarto consecutivo de Max Verstappen. Ele já havia sido campeão em 2021, 2022 e 2023. Com a conquista, ele iguala Alain Prost e Sebastian Vettel. Apenas Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7), e Juan Manuel Fangio (5) venceram o Mundial de Pilotos mais vezes.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (1º), com o GP do Qatar, o penúltimo do ano. A próxima corrida, no Circuito Internacional de Lusail, começa às 13h (de Brasília).

George Russell, piloto da Mercedes, durante o GP de Las Vegas Imagem: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Como foi a corrida

Charles Leclerc roubou os holofotes na largada. Enquanto todos olhavam para a terceira fila, com Max Verstappen e Lando Norris - sem alterações -, o piloto da Ferrari foi o único a conseguir posições na primeira volta: largando em quarto, ele superou Pierre Gasly e o companheiro Carlos Sainz para assumir o segundo lugar.

Depois de ser pressionado pelas duas Ferraris nas voltas iniciais, George Russell sobrou. Ele abriu pouco mais de dez segundos de vantagem na primeira colocação antes da primeira rodada de paradas.

Max Verstappen foi o destaque do pelotão da frente antes da primeira parada dos pilotos. Ele galgou posições dentro da pista e chegou ao segundo lugar - posição que ele ocupava quando foi chamado para os boxes.

Pierre Gasly abandonou a prova na 16ª volta. O piloto francês reclamou de problemas no motor e seu carro começou a soltar fumaça, quando ele teve que parar.

Lewis Hamilton fez uma grande corrida de recuperação. Largando da décima posição, o heptacampeão mundial chegou ao segundo lugar antes da 35ª volta, depois de ultrapassar Max Verstappen.

Max Verstappen perdeu a chance de comemorar o título mundial no pódio na reta final. Ele foi ultrapassado por Carlos Sainz, da Ferrari, e também não resistiu ao ataque de Charles Leclerc, que tomou a quarta posição.

Veja a classificação do GP de Las Vegas