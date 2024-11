Após vitória contra o Vasco, Garro fala sobre crescimento do Corinthians no Brasileiro: "Merecemos"

O meia Rodrigo Garro, principal destaque do Corinthians na vitória contra o Vasco, falou sobre o crescimento da equipe no Campeonato Brasileiro. O argentino destacou que o elenco merece terminar bem o ano, como deve acontecer, já que a time vem de seis triunfos seguidos na liga nacional e luta por uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

"Creio que fizemos um bom jogo, contra um rival difícil. A verdade é que terminar o ano assim é o que merecemos, como grupo. Pessoalmente, é algo lindo que estou passando, com meu trabalho. Estou muito feliz", disse Garro à TV Globo.

O meia também falou da importância do elenco, que deu uma resposta positiva diante da Fiel Torcida mesmo com as ausências de Yuri Alberto e Memphis Depay.

"Temos jogadores de hierarquia, quem jogar vai atuar da melhor maneira. Hoje com Talles e Romero, que jogam em qualquer time do Brasil. Fico feliz com nosso momento e temos que sempre lutar na parte de cima", finalizou.

O Corinthians construiu a vantagem contra o Vasco no primeiro tempo. Gustavo Henrique abriu o placar em cobrança de escanteio e Garro anotou duas vezes, com chutes da entrada da área. Na segunda etapa, o Cruzmaltino descontou com Puma Rodriguez.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 47 pontos, na 8ª colocação, mesma pontuação que o Cruzeiro, que fecha o G7. O Vasco, por sua vez, caiu para a 12ª posição, com 43 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Criciúma.