Kemily e Simonetto lideram semifinais do Street do STU Super Finals em São Paulo

Na manhã deste sábado, pelas semifinais do STU Super Finals São Paulo, quem dominou a pista de Street no Parque Estadual Cândido Portinari foi a skatista Kemily Suiara. E, na parte da tarde, o nome a dar show foi Sebastian Simonetto.

Ambos avançaram com as maiores notas do dia e chegam às finais deste domingo com confiança renovada e moral elevado. Os atletas sabem que precisam de desempenho semelhante para conquistarem um título tão importante no encerramento da temporada 2024.

Inclusive, Kemily, de 23 anos e natural de Planaltina (DF), chega ainda mais motivada porque busca seu primeiro título de STU. Focada, entrou na pista e garantiu a maior nota da semifinal logo na primeira das suas três voltas de 45 segundos (um 64,65, com 52,640 da linha somada aos 12,008 da Bomb Trick). Além disso, ainda fez uma linha ainda melhor na sua segunda apresentação, mas com a execução da última manobra um pouco abaixo, chegando à nota 63,71.

"Acertei a primeira volta, apesar de ter ditado um ritmo mais lento, porque quis ir um pouco mais devagar para manter a constância e acertar toda volta. Na Bomb Trick, queria ter dado um lip de back no cano, mas já cheguei com a perna muito cansada e preferi dar um Frontside Smith no cano reto, subindo. Tentei melhorar na segunda volta e a linha acabou saindo perfeita, com uma manobra a mais. Só que não fui tão bem na Bomb Trick. Estou buscando esse título no STU, meu sonho, um objetivo, e se eu for bem amanhã como fui hoje, quem sabe?", disse Kemily.

Já o curitibano Sebastian Simonetto, de 19 anos, só tem um título em etapas do STU, em Porto Alegre (RS), no ano passado. E pretende repetir a dose na capital paulista. Mas quem sobrava até ali com a maior nota do dia era justamente o líder do ranking, o paulistano Ivan Monteiro, com um 78,38. Até que, na terceira e última bateria da semifinal, e na sua volta derradeira, Simonetto tirou da cartola uma linha e uma Bomb Trick precisas e arrancou dos juízes a nota 78,64.

"Fiz uma primeira volta mais para me garantir no game mesmo, acertando tudo para passar para a final. Mas vi que estava em segundo na bateria e que tinha que melhorar. Escapou uma manobra na segunda volta, mas, na terceira, recuperei e fiz tudo muito bem, o que não só me garantiu em primeiro na bateria como a melhor nota do dia. Sempre temos que ter uma carta na manga para a final e espero acertar outras boas manobras. O skate vai comer solto aqui de novo", vibrou o skatista.

RESULTADO STREET FEMININO

BATERIA 1



1ª - Maria Lúcia Rocha - 61,51 (classificada)



2ª - Isabelly Ávila - 57,79 (classificada)



3ª - Átali Mendes - 33,08



4ª - Ariadne Souza - 32,34

BATERIA 2



1ª - Maria Almeida - 56,42 (classificada)



2ª - Carla Karolina - 42,08 (classificada)



3ª - Giovana Dias - 34,34



4ª - Karol Lima - 25,51

BATERIA 3



1ª - Kemily Suiara - 64,65 (classificada)



2ª - Rafaela Murbach - 41,81 (classificada)



3ª - Viviane Orlando - 39,66



4ª - Kamilla Rocha - 32,00

RESULTADO STREET MASCULINO

BATERIA 1



1º - Ivan Monteiro - 78,38 (classificado)



2º - Vitor Hugo Genghini - 74,33 (classificado)



3º - Bruno Silva - 68,68



4º - Matheus Teixeira - 51,68

BATERIA 2



1º - Marcelo Batista - 75,93 (classificado)



2º - Gabryel Aguilar - 75,20 (classificado)



3º - Wallace Gabriel - 74,70



4º - Kalani Konig - 44,98

BATERIA 3



1º - Sebastian Simonetto - 78,64 (classificado)



2º - Ismael Henrique - 73,03 (classificado)



3º - Julio Zanotti - 69,04



4º - Jorge dos Santos - 67,28

PROGRAMAÇÃO DOMINGO (24/11)

9h40 às 10h30 - Treino livre Park masculino



10h às 11h - Treino livre Paraskate Street



10h30 às 11h25 - Final Park masculino



11h às 11h40 - Treino livre Street masculino



13h às 14h - Treino livre Street feminino



14h10 às 15h - Final Paraskate Street



15h às 15h55 - Final Street feminino



15h às 16h - Treino livre Park feminino



15h55 às 16h55 - Treino livre Street masculino



16h às 16h55 - Final Park feminino



16h55 às 17h50 - Final Street masculino



18h às 18h30 - PREMIAÇÃO