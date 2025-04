Goiás derrota Amazonas em casa na estreia pela Série B

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da Série B, o Goiás recebeu o Amazonas na Serrinha e venceu por 1 a 0. Rodrigo Andrade foi quem balançou as redes para o Esmeraldino.

Com o triunfo, o Goiás chegou aos três pontos, na primeira colocação da tabela. Do outro lado, com a derrota, o Amazonas permaneceu com nenhuma unidade, na 20ª e última posição.

O Goiás volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Paysandu, no Mangueirão, pelo jogo de ida da final da Copa Verde. No sábado (12/04), às 19h, o Amazonas recebe a Ferroviária, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada da Série B.

Sorte de ser Esmeraldino. Sorte de ser o maior do estado. Da região. Sorte de ter a maior torcida do estado. Somos incomparáveis. É oficial! Seja bem-vinda, @VivaSorteBET, patrocinadora master do #MaiorDoCentroOeste! pic.twitter.com/j24LBefij2 ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 9, 2025

O placar foi inaugurado pelo Goiás logo aos três minutos do primeiro tempo. Ao receber pela ponta direita, Pedrinho fez cruzamento rasteiro e encontrou Rodrigo Andrade, que finalizou de primeira para marcar.

Aos 42 minutos da etapa inicial, o Goiás quase aumentou a diferença. Jajá aproveitou cruzamento na área e arrematou forte, mas acertou a trave.