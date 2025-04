Botafogo lança novo uniforme para 2025 em homenagem à cultura urbana do Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, o Botafogo lançou, em parceria com a Reebok, o quarto uniforme para a temporada de 2025. O novo manto, intitulado Aura 90, faz referência à cultura urbana carioca e nos grafites espalhados pelo Rio de Janeiro.

A peça já pode adquirida nas lojas físicas da Botafogo Store e em breve nos sites da Reebok e da Botafogo Store. Ela deve ser usada pela primeira vez pelo time neste sábado, no duelo diante do Juventude, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

"Estamos muito felizes em lançar mais uma coleção em parceria com a Reebok, que já se consolidou como um case de sucesso. No ano passado batemos recordes de venda de uniformes e, neste ano, mantivemos o sarrafo no alto. Preparamos tudo com muito cuidado, alinhados às tendências mundiais e com o nosso DNA", disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

"Uma parceria com um clube do tamanho do Botafogo tem um peso enorme para uma marca como a Reebok. Encontramos nesse recorte histórico dos anos 90 o feat perfeito para unir nossas identidades e criar mais uma coleção de sucesso", destacou Camila Pinheiro, Gerente de Marketing da Reebok.

"A liberdade criativa que temos nessa parceria é uma das chaves para o sucesso desde a primeira coleção. Desenvolver peças tão conectadas com a história do Clube e com o contexto em que o torcedor está inserido é o que torna tudo tão especial. Mais uma vez, o desenvolvimento criativo da coleção foi conduzido internamente pela equipe de Branding do Clube, com o apoio dos núcleos de Marketing e Comunicação. Criar de dentro para fora, com quem vive o Botafogo diariamente, faz toda a diferença na entrega final", completou Júlio Gracco, Diretor de Comunicação e Branding do Botafogo.