Corinthians x Vasco: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial já neste fim de semana. Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os dois times tiveram inícios diferentes na Série A de 2025. O Timão empatou com o Bahia na rodada de estreia e ocupa a oitava posição na tabela, com um ponto. Do outro lado, o Vasco venceu o Santos de virada em São Januário e está na terceira colocação, com três pontos.

Ambos os clubes, entretanto, vêm de resultados ruins no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro foi superado pelo Huracán, da Argentina, na Neo Química Arena, por 2 a 1, enquanto o Vasco visitou o Melgar e cedeu o empate em 3 a 3 ao adversário peruano.

Voltando ao confronto deste sábado, o técnico Ramón Díaz terá duas ausências de peso já confirmadas. O goleiro Hugo Souza (lesão muscular de grau 2 na coxa direita) e o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) estão em recuperação e não vão para o jogo.

Neste sábado (05), o Timão estreia em casa pelo Brasileirão! ???? ? Vasco

? 18h30 (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena#VaiCorinthians pic.twitter.com/8oOCJTEWew ? Corinthians (@Corinthians) April 3, 2025

Em contrapartida, existe a possibilidade de que o comandante argentino possa contar com os retornos de Fabrizio Angileri e Ryan. Os dois jogadores não foram relacionados para a última partida por problemas físicos, mas podem ficar à disposição neste fim de semana.

O Vasco do treinador Fábio Carille, por sua vez, também deve ter duas baixas. O atacante David se recupera de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto o meia Guilherme Estrella está em processo de transição física após cirurgia no joelho.

O embate marcará um reencontro de Carille com o Corinthians, clube no qual teve passagens vitoriosas. O técnico conquistou quatro títulos pelo Timão: três Paulistas (2017, 2018 e 2019) e um Brasileirão (2017).

Anderson Daronco (RS) será o responsável por apitar o confronto, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) ficará a cargo do VAR.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X VASCO

Data: 05 de março de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Bidu (Angileri); Raniele, Martínez (Bidon) e Carrillo; Memphis, Yuri Alberto e Romero (Igor Coronado).



Técnico: Ramón Díaz

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lemos e Lucas Piton; Paulinho e Hugo Moura; Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.



Técnico: Fábio Carille