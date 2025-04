Com a menos, Goiás segura vitória diante do Amazonas em estreia na Série B

O Goiás conseguiu uma vitória importante logo na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, no primeiro jogo da competição, superou o Amazonas por 1 a 0 no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O único gol foi marcado por Rodrigo Andrade e o time esmeraldino jogou com um a menos desde o começo do segundo tempo, após expulsão de DG.

O Goiás tenta mais uma vez brigar pelo acesso, já que em 2024 terminou em sexto lugar com 63 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado Ceará. Já o Amazonas faz apenas sua segunda participação na segunda divisão. Na temporada passada, fez campanha segura e terminou em 11º com 52 pontos.

O jogo teve o cenário completamente alterado quando o Goiás abriu o placar logo aos três minutos. Pedrinho fez boa jogada na direita, chegando à linha de fundo, e tocou para trás. Rodrigo Andrade, perto da meia-lua, mas já dentro da área, chutou de primeira e rasteiro para fazer 1 a 0.

Apesar disso, o jogo foi equilibrado, embora com poucas chances por parte dos visitantes. A melhor chegada do Amazonas foi com Rafael Tavares, que chutou de dentro da área, mas Tadeu defendeu bem. O Goiás voltou a assustar em chute de Willean Lepo, defendido por Renan, e Jajá, que parou na trave.

O gol relâmpago quase voltou a se repetir no segundo tempo, novamente a favor do Goiás. Arthur Caíke aproveitou saída errada de bola, mas chutou por cima. Depois, aos dez minutos, o VAR entrou em ação para revisar possível cartão vermelho. A decisão foi de expulsão de DG, do Goiás, após falta dura, de carrinho, em Henrique Almeida.

Apesar da desvantagem numérica logo no início da etapa final, o Goiás se portou muito bem defensivamente e teve algumas chegadas em bolas paradas. O Amazonas, por outro lado, não conseguiu quebrar a retranca e saiu derrotado.

Na segunda rodada, o Goiás visita o Operário no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), às 20h do sábado (dia 12). Antes disso, faz o primeiro jogo da final da Copa Verde diante do Paysandu, na quarta-feira, às 20h, no Mangueirão, em Belém (PA).

O Amazonas entra em campo no sábado (12), às 19h, quando recebe a Ferroviária pela segunda rodada da Série B, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 AMAZONAS

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e DG; Gonzalo Freitas (Rafael Gava), Juninho e Rodrigo Andrade (Marcão Silva); Jajá (Lucas Lovat), Arthur Caíke (Breno Herculano) e Pedrinho (Zé Hugo). Técnico: Vagner Mancini.

AMAZONAS - Renan; Akapo, Wellington Nascimento, Bruno Ramires e Alyson; Fabiano (Alex Sandro), Robertinho (Fernando Neto), Larry Vásquez e Rafael Tavares (Vitão); Rodrigo Varanda (Cocote) e Henrique Almeida (Zabala). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Rodrigo Andrade, aos três minutos do primeiro tempo.

CARTÃO VERMELHO - DG (Goiás).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro, Lucas Lovat e Breno Herculano (Goiás). Akapo e Zabala (Amazonas).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 66.455,00.

PÚBLICO - 4.612 pagantes (4.778 presentes).

LOCAL - Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).