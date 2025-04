Situação reelege presidente e vice-presidente do COF no Palmeiras por unanimidade

Na noite desta sexta-feira, o Palmeiras elegeu Carlos Ricardo Degon e Valter Celso Teixeira Pinto para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) para o biênio 2025-2026.

Ambos foram escolhidos por unanimidade pelos 17 cofistas, todos eleitos na última segunda-feira, presentes no pleito. Destes, 15 fazem parte do grupo de apoio à Leila Pereira, atual presidente do clube paulista, e dois representam a oposição. Além disso, há os membros natos (seis) e os suplentes (sete).

? Sinônimo de tradição em @LibertadoresBR... ?? SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS! ? pic.twitter.com/9I7dfusIxc ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2025

Essa é a primeira vez na história do clube que os membros efetivos eleitos são da situação. Em caso de ausência de um eleito, o suplente é chamado pela ordem. O órgão é responsável pela fiscalização das contas do clube.

Entre eleitos e suplentes, 20 deles são da situação e apenas dois da oposição, sendo eles Luis Mousinho e Hislande Pereira. Carlos Ricardo Degon e Valter Celso Teixeira Pinto foram reeleitos como presidente e vice-presidente.

Os mais votados foram João Carlos Falbo Mansur (168) e Walter Marconi, relator do COF (164). O secretário Marco Polo Calandriello recebeu 153 votos.

Confira os eleitos no COF do Palmeiras:

Membros efetivos

Carlos Ricardo Degon



Valter Celso Teixeira Pinto



João Carlos Falbo Mansur



Walter Marconi



Carlos Ricardo Degon



Valter Celso Teixeira Pinto



Marco Polo Calandriello



David Guilherme Menani



Nobuyuki Yokoyama



João Gavioli



Tommaso Mancini



Tarso Luiz Furtado Gouveia



Silvio Yoiti Katsuragi



Ennio George Elias Camarano



Carlos Alberto de Luca Maimone



José Ezequiel de Oliveira Filho



Luiz Carlos Granieri

Suplentes

Sylvia Lucia Boggian



Sergio Roberto Granieri



Hislande Pereira Bueno Júnior



Luiz Roberto Cassab Mousinho



Frederico Carbone Filho



Livio Reis Junqueira



Roberto Alonso