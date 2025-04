Exame aponta lesão e Oscar desfalca São Paulo diante do Atlético-MG

O técnico Luis Zubeldía ganhou mais um desfalque para escalar o time do São Paulo, que enfrentar o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Oscar foi submetido a exame, que apontou uma lesão na coxa esquerda.

"Após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no REFFIS Plus. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local", informou o São Paulo.

Com isso, Zubeldía fica sem seus dois principais jogadores. Além de Oscar, o treinador argentino não poderá contar com Lucas Moura, que se recupera de uma contusão no joelho esquerdo e não joga desde a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras.

Sem a possibilidade de ter um armador em campo, Zubeldía deverá armar a formação tática do São Paulo com três zagueiros, três volantes, dois alas e dois atacantes - Luciano e Calleri.