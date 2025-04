Bontempo cita sonho de jogar Brasileiro pelo Santos e fala sobre Neymar

Um dos jogadores mais jovens do atual elenco do Santos, o meio-campista Gabriel Bontempo falou sobre a importância de disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

O jogador de 20 anos se destacou na Copinha deste ano e rapidamente foi integrado ao profissional. Ele disputou boa parte dos jogos do Peixe no Campeonato Paulista e foi titular na estreia no Brasileirão contra o Vasco.

"Estou muito feliz em disputar o Brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade. Graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro", afirmou Bontempo.

"Foi importante também a ajuda dos mais velhos, o pessoal daqui me recebeu muito bem, muito feliz de ter esse acompanhamento. Fui aprendendo a cada jogo, a cada dia, e vou procurar me empenhar cada vez mais para estar sempre evoluindo e melhorar", completou.

O jovem também comentou sobre a oportunidade de jogar ao lado de Neymar. Nesta temporada, o craque retornou ao time praiano após 12 anos no futebol exterior.

"Acho que é o sonho de toda criança da minha geração. Não só da minha geração, mas eu sempre tive ele como ídolo, sempre almejei estar jogando com ele. Não esperava que seria assim, rápido, mas muito feliz de, logo quando eu tive a oportunidade de vir profissional, ele estar voltando também. Então é um sonho se realizando", disse.

Além de Neymar, o meia também divide vestiário com Deivid Washington, seu companheiro nas categorias de base do Santos. O atacante de 19 anos foi emprestado ao Peixe pelo Chelsea, da Inglaterra, até o final de 2025.

"O Deivid é o meu parceiro desde a base. Fiquei feliz em jogar com o "presidente" (apelido de Deivid). Joguei na base só, porque ele tinha ido para o Chelsea", pontuou Bontempo.

O jovem meia soma 12 jogos pela equipe principal do Santos nesta temporada, sendo nove como titular, com um gol e uma assistência, ambos anotados na vitória sobre o São Paulo, por 3 a 1, pelo Paulistão.

O meia espera entrar em campo novamente no domingo, quando o Santos recebe o Bahia, pela segunda rodada do Brasileiro. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).