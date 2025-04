Allianz Parque terá capacidade reduzida para Palmeiras x Cerro Porteño; veja informações sobre ingressos

O Palmeiras não poderá contar com a capacidade máxima do Allianz Parque para o jogo contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta de um show pré-agendado, o setor será aberto com restrições de público.

Com isso, o estádio terá a capacidade reduzida em cerca de 25% a 30%. Enquanto o setor Superior Norte não funcionará. Assim, o setor geral norte, inaugurado contra o Botafogo, também estará indisponível. O jogo está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Os ingressos será vendidos exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para os sócios Avanti começa neste sábado, às 10 horas. A venda para esse público será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

A comercialização dos bilhetes para o público geral começa às 10 horas de segunda-feira. Os valores dos ingressos variam entre R$ 280 a R$ 420.

Esse será o primeiro compromisso do Verdão nesta edição da Libertadores no Allianz Parque. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira estreou na competição na última segunda-feira e venceu o Sporting Cristal, no Peru, por 3 a 2.

Veja os valores dos ingressos:

Superior Sul: R$ 280



Superior Leste: R$ 300



Superior Oeste: R$ 300



Gol Sul: R$ 340



Central Leste: R$ 400



Central Oeste: R$ 420