Empate do Botafogo faz Palmeiras depender das próprias forças para ganhar o Brasileiro

O Palmeiras está a dois pontos de distância do líder Botafogo depois dos resultados da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder, com 67 pontos, enquanto o time carioca está na ponta, com 69. Esse cenário esquenta ainda mais a briga pelo torneio.

Nesta quarta-feira, o Alviverde venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1, na Fonte Nova. Raphael Veiga e Flaco López fizeram os tentos palmeirenses. O Botafogo, que entrou em campo depois, empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, na Arena Independência.

Com esses resultados, o Palmeiras passa a depender das próprias forças para conquistar o sonhado tricampeonato. Palmeiras e Botafogo ainda se enfrentam em confronto direto, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida acontece às vésperas da final da Libertadores, que será disputada entre Atlético-MG e Botafogo.

Antes disso, as equipes têm compromissos pela 35ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-GO, no Antônio Accioly, às 19h30. Nos mesmos dia e horário, o Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos.

O Fortaleza, que briga na parte de cima da tabela tem 63 pontos e ainda entra em campo nesta rodada para enfrentar o Fluminense, na sexta-feira, no Maracanã. O Flamengo fecha o G4, com 62 pontos.

O Palmeiras vem de duas vitórias consecutivas, sobre Grêmio (1 a 0) e Bahia (1 a 2), enquanto o Botafogo tropeçou em ambas, com empates por 0 a 0 contra Cuiabá e Atlético-MG.