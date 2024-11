Emiliano reforça desejo de seguir no Corinthians em 2025: "Vamos desfrutar até o último dia"

O auxiliar Emiliano Díaz reforçou o desejo da comissão técnica de seguir no Corinthians para a temporada de 2025. O profissional, ao lado de Ramón, disse após a vitória contra o Cruzeiro que quer desfrutar do clube até o último dia, e que as notícias de uma possível saída ao final do ano não interferem no trabalho que é feito no dia a dia.

"Sobre isso (chance de sair), não nos preocupa. Vamos desfrutar até o último dia aqui. É jogo a jogo. Se você perde quatro jogos em qualquer time grande, você vai embora. A gente se planejou para sair do rebaixamento, sonhar com uma copa, e chegamos às semifinais. Não penso em responder isso, nosso trabalho está feito, quem decide depois é o clube. Estamos contentes e vamos desfrutar. Querem criar algo que não existe", disse Emiliano em entrevista coletiva.

"Desfrutamos muito o dia a dia. Estamos felizes. Temos contrato até final do ano que vem. Não nos preocupamos com o que se fala. Vamos trabalhar do mesmo jeito, seja ficando aqui por 10 anos ou mais um mês. A cobrança, quando aconteceu o que aconteceu, é normal. Você está no Corinthians, aqui as metas são altas. Não nos preocupa, apenas fazemos nosso trabalho, como sempre fizemos. Estamos desfrutando para c****** do Corinthians, jogar aqui é incrível, a torcida... Criam algo que para nós é insignificante. Tomara que fique a vida toda aqui, e se não, eu vou agradecer, pois estou muito feliz e vivendo um sonho", completou o auxiliar.

O trabalho da comissão técnica será avaliada ao final da temporada pela diretoria. Se a eliminação nas copas pesa negativamente, a campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro é o principal argumento para a permanência de Ramón e Emiliano.

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em Itaquera e chegou à quinta vitória seguida no Brasileirão, subindo para a 11º posição, com 41 pontos.

"Nos primeiros 30 minutos fizemos uma pressão incrível, pressionando a todo momento, jogamos contra um grande clube. Decidimos que seria uma pressão forte para pressionar e criar situações. No primeiro tempo fomos bem, tivemos erros pontuais. Mas é difícil jogar nessa temperatura, com esse calor intenso que tivemos hoje. Nos segundo tempo sim (sofremos com o calor), tivemos situações, poderíamos ter feito mais, mas estamos contentes. Cumprimos um objetivo muito importante de sair da zona de rebaixamento. Imagino que os torcedores estejam felizes com o resultado", disse Ramón sobre o triunfo.

Todos os gols da partida nesta quarta-feira saíram na primeira etapa. Memphis e Yuri marcaram para o Corinthians em um intervalo de cinco minutos, e Kaiki descontou para os cruzeirenses em seguida. No segundo tempo, coube aos mandantes administrarem a vantagem.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 9ª posição do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, três a menos em relação ao Cruzeiro, que segue na 7ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera.

Veja outros trechos da entrevista coletiva:

Vocês acharam o time ideal? (Emiliano)

"Não dá para falar em ideal, para isso temos que construir mais, ter paciência para encontrar os espaços. Estamos contente com a performance do time, mas o time pode render mais. Porém temos que entender que saímos de uma situação muito difícil, às vezes a bola pesava muito. Muitas vezes o time sentiu a pressão, mas creio que cumprimos nosso objetivo."

Falas sobre o Vasco (Ramón)

"Em nenhum momento faltei respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a oportunidade de chegar ao Brasil, em uma situação delicada. É difícil jogar contra a queda, e sabemos que a torcida nos recebeu muito bem, nos respeitou. Algumas coisas não me deixaram feliz, mas faz parte do jogo, sabemos que dependemos do resultado, e isso conseguimos. E estamos conseguindo aqui também. São campeonatos que você ganha (quando se livra do rebaixamento). Fico feliz de cumprir esses objetivos. São muitas partidas, muita pressão, muito desgaste."

Memphis Depay

"Temos muita experiência com esse tipo de jogador, desse nível. Primeiro, precisamos dar confiança, tranquilidade, é um jogador de seleção. Ele entende muito bem os trabalhos táticos, isso favoreceu muito Yuri e Garro, fomos muito contundentes assim. Ele colocou muito empenho, trabalho, e está dando resultado. Estamos todos muito contentes."