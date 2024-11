Diego Ribas fará jogo de despedida pelo Werder Bremen em março de 2025

O ex-jogador Diego Ribas vai realizar um jogo de despedida pelo Werder Bremen, da Alemanha, no dia 22 de março de 2025, no Weserstadion. O meia disputou mais de 130 jogos pelo clube alemão, entre 2006 e 2009.

"Vivi os melhores momentos da minha carreira em Bremen. Quando deixei o Werder em 2009, tenho que admitir que ainda não tinha visão e nem maturidade para expressar a importância que este clube tinha para mim. Retornar ao Bremen na minha atual fase de vida é uma grande oportunidade para agradecer aos torcedores como parte desta grande celebração", disse Diego Ribas ao site oficial do Werder Bremen.

Revelado pelo Santos, Diego chegou ao clube alemão em julho de 2006, vindo do Porto. No Werder Bremen, disputou 132 jogos, marcou 54 gols e distribuiu 42 assistências. O brasileiro auxiliou na conquista de uma Taça da Liga Alemã (2006/07) e da Copa da Alemanha (2008/09).

Em julho de 2009, Diego se transferiu para a Juventus. Em 2022, já defendendo as cores do Flamengo, o jogador encerrou sua carreira.

"Obrigado por tudo que este clube fez por mim. Cheguei lá em 2006, depois de um período muito difícil em Portugal. Neste ponto, me deparei com uma decisão difícil. Ou volto ao Brasil para continuar minha carreira lá, ou sigo em frente e procuro um novo clube na Europa. Eu tinha um grande sonho de ter um futuro lá. E então o Werder entrou em jogo. Encontrei pessoas que me acolheram. Os torcedores, companheiros de equipe e meu técnico Thomas Schaaf confiaram mais em mim do que eu mesmo e tomaram meu destino com as próprias mãos. Três anos depois, saí como um dos melhores jogadores do mundo. Isso mudou tudo", acrescentou.

Os ingressos para o jogo de despedida podem ser comprados através do site svw.de/TicketsDiego.

"Convidei muitos dos meus ex-companheiros e adversários. Estou ansioso para que os jogadores com quem joguei com a camisa do Werder Bremen estejam juntos em campo", finalizou Diego Ribas.