Alemanha goleia a Bósnia em maior placar da Liga das Nações

A Alemanha venceu a Bósnia-Herzegovina por 7 a 0, neste sábado (16), pela 5ª rodada da Liga das Nações, no Europa Park Stadion. Os alemães venceram com tranquilidade e dominaram boa parte do jogo, construindo a maior goleada da história da competição. Por outro lado, a seleção da Bósnia confirmou o rebaixamento para a Liga B do torneio.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio alemão. Desde o primeiro minuto, a seleção comandada por Nagelsmann pressionou os bósnios, que cederam e levaram o primeiro gol rapidamente. A seleção da Bósnia finalizou pela primeira vez apenas depois dos 18 minutos da primeira etapa. Enquanto isso, os alemães tiveram a posse de bola, pressionando a saída da Bósnia. Com facilidade, a Alemanha fez três ainda no primeiro tempo. No final da primeira etapa, houve grande chance para a Bósnia, que não conseguiu aproveitar.

Na segunda metade, a Alemanha começou, mais uma vez, pressionando. A pressão faz efeito e o placar é ampliado logo no primeiro minuto do recomeço do jogo. O domínio alemão se repetiu e se converteu em goleada. Além do ótimo desempenho da equipe de Nagelsmann, a partida foi marcada por poucas faltas e apenas um cartão amarelo.

Lances de destaque

1 a 0. Alemanha aproveita deslize da Bósnia e rouba a bola. Depois de cruzamento de Kimmich, Musiala cabeceia no canto esquerdo do goleiro para abrir ao placar no primeiro minuto de jogo.

Alemanha amplia. Em vacilo da defesa da Bósnia, Andrich bate e Kleindiest desvia para o canto da rede. O centroavante marca seu primeiro gol com a seleção alemã.

Três dos alemães. Alemanha constrói contra-ataque, Havertz toca para Wirtz, aparece para receber e finaliza com pé direito no canto inferior do gol.

Golaço. Em cobrança de falta, Wirtz capricha na batida e coloca a bola direto no gol.

Virou goleada. Witz empurra para o fundo da rede depois de cruzamento de Havertz e desvio do goleiro adversário.

Gol da Alemanha. Depois de tiro de meta, Havertz dá assistência, Sané faz domínio espetacular e finaliza de canhota.

Sete! De pé em pé, Alemanha constrói boa jogada e, depois de cruzamento de Rudiger, Kleindienst finaliza para fazer o sétimo.

Ficha técnica

Alemanha 7 X 0 Bósnia-Herzegovina

Liga das Nações - 5ª rodada - Grupo 3

Data e horário: 16 de novembro de 2024, às 16h45

Local: Europa Park Stadion, em Freiburg, Alemanha

Arbitragem: Vasílios Fotiás.

VAR: Angelous Evangelou.

Gols: Jamal Musiala (2/1ºT), Kleindienst (22/1ºT, 33/2ºT), Havertz (36/1ºT), Wirtz (1 e 07/2ºT), Sané (20/2ºT).

Cartões amarelos: Hajradinovic.

Alemanha: Baumann, Kimmich (Koch), Tah, Rudiger, Mittlestadt (Henrichs), Andrich (Nmecha), Grob, Wirtz (Gnabry), Havertz, Musiala (Sané), Kleindienst. Técnico: J. Nagelsmann.

Bósnia-Herzegovina: Vasilj, Burnic, Muharemovic, Bicakcic, Barisic, Omerovic, Tahirovic (Basic), Sunjic (Husenbasic), Gigovic (Bajraktarevic), Demirovic, Kulenovic (Bazdar). Técnico: S. Barbarez.