A luta da noite não é só entre Mike Tyson e Jake Paul

Mike Tyson e Jake Paul fazem a principal luta do card desta sexta (15), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA).

Mas não só eles. Um dos momentos mais esperados do evento promovido pela Netflix e MVP é a revanche histórica entre Amanda Serrano e Katie Taylor.

Em 2022, as duas se enfrentaram na luta que ficou conhecida como uma das maiores da história do boxe feminino. Na defesa do cinturão do peso leve, Taylor levou a melhor numa decisão acirrada dos juízes.

Tem quem conteste o resultado e acredite que Serrano merecia a vitória. No mesmo ano, as duas ganharam o prêmio de luta do ano pela revista americana Sports Illustrated.

Katie Taylor, o orgulho da Irlanda. A atleta de 38 anos é, desde 2019, campeã mundial do peso-leve. Não tem quem tire o título de sua cintura. Nos sete anos de carreira profissional, ela tem 23 vitórias e apenas uma derrota em 24 lutas. São 6 vitórias por nocaute. Dois anos depois do encontro épico com Serrano, Taylor acredita que está ainda mais pronta.

Eu estou mais experiente, estou rodeada dos melhores lutadores possíveis na academia. A cada luta que passa eu quero melhorar mais e mais

Amanda Serrano, o orgulho de Porto Rico. Dona de nove títulos mundiais em sete categorias diferentes, Serrano acumula uma lista extensa de troféus. Em 15 anos de carreira profissional, acumulou 47 vitórias - 31 delas por nocaute - e duas derrotas. Quando questionada pelo UOL sobre o que a faria ganhar de Taylor desta vez, ela foi firme: "Eu estou mais forte, estou pronta"

Rivalidade só no ringue

Taylor e Serrano entendem que têm um papel muito importante no desenvolvimento do boxe, principalmente no legado que deixam para as próximas gerações.

A pressão sempre existe quando você quer ser o rosto de um esporte, mas o rosto não é só meu. Tem muitas de nós juntas fazendo história

- Amanda Serrano

Para Taylor, a luta épica entre elas em 2022 fez com que novas gerações se envolvessem com o boxe.

Meu momento preferido depois daquela luta foi saber que um pai levou a filha para a academia de boxe porque viu Amanda e eu lutando. Nós queremos a chance de inspirar novas gerações

- Katie Taylor

Quem mais luta

EVENTO PRINCIPAL

Jake Paul x Mike Tyson

Katie Taylor x Amanda Serrano

Mario Barrios x Abel Ramos

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

PRELIMINARES

Shadasia Green x Melinda Watpool

Lucas Bahdi x Corey Marksman

Bruce Carrington Jr. x Dana Coolwell

Onde assistir

As lutas do card principal serão transmitidas ao vivo, mundial e exclusivamente, na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.