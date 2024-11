CR7 marca de voleio, Portugal faz 5 na Polônia e avança na Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um golaço de voleio e outro de pênalti de Cristiano Ronaldo, Portugal goleou a Polônia por 5 a 1, no estádio do Dragão, no Porto (POR), garantiu o primeiro lugar do Grupo 1 e se classificou de forma antecipada para a fase de mata-mata da Liga das Nações da Europa.

CR7 também dá assistência - Além dos gols, Cristiano Ronaldo também deu uma bela assistência para Pedro Neto marcar o quarto gol.

Leão de peixinho - Atacante do Milan, Rafael Leão fez um bonito gol de peixinho, o segundo da goleada lusitana.

Golaço de Bruno Fernandes - O craque do Manchester United fez um golaço no estádio do Dragão ao acertar um petardo da intermediária, onde a bola bateu no travessão e quicou já no fundo do gol.

Marczuk faz o de honra - A Polônia fez seu gol de honra aos 42 minutos do segundo tempo, quando já estava 5 a 0 Portugal.

Lewandowsky fora - Principal jogador da Polônia, o atacante Lewandowsky foi desfalque na partida. O jogador do Barcelona está com dores na região lombar.

Briga contra o rebaixamento - Sem chances de classificação, a Polônia terá que vencer na última rodada para se livrar do rebaixamento na Liga das Nações.

O jogo

Precisando do resultado, a Polônia foi para cima de Portugal mesmo atuando fora de casa. Os poloneses criaram as melhores oportunidades no primeiro tempo e obrigaram o goleiro Diogo Costa a fazer grandes defesas. O lance de mais perigo para os lusitanos aconteceu no fim da etapa inicial, quando Rafael Leão escorou de cabeça de forma açucarada e Cristiano Ronaldo chegou para escorar dividindo com o zagueiro. A bola, porém, foi para fora.

No segundo tempo o ímpeto polonês ruiu. O jogo de Portugal encaixou logo no início e o atropelo teve início. Com boas triangulações de CR7, Leão e Nuno Mendes, o time lusitano foi construindo seus gols e, no fim, poderia ter feito até mais.