Jogo do Brasil agora: onde assistir transmissão ao vivo da partida

Do UOL, em São Paulo

O Brasil mede forças com a Venezuela hoje (14), às 18h (de Brasília), no Monumental de Maturín, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta) e sportv (TV por assinatura) transmitem o duelo.

O Brasil é o quarto colocado, com 16 pontos. A Venezuela está na oitava colocação, com 11 pontos.

A seleção brasileira vem de duas vitórias seguidas. Na última vez que entrou em campo, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0.

A Venezuela busca entrar na zona de classificação. Na rodada anterior, os venezuelanos foram superados pelo Paraguai por 2 a 1.

Venezuela x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo