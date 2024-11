Fonseca derrota promessa espanhola e vai à semi no CH de Lyon

João Fonseca (18 anos, #149 do mundo) e o espanhol Martín Landaluce (18 anos, #164) fizeram um emocionante duelo de grandes promessa do tênis nesta quinta-feira, no Challenger 75 de Lyon, e o brasileiro levou a melhor no tie-break do terceiro set. Por 6/2, 3/6 e 7/6(9), o carioca conquistou uma vaga nas semifinais do torneio francês.

O confronto tinha importância especial não só porque envolvia dois grandes jovens tenistas, mas porque ambos estão na disputa por um lugar no Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do planeta com menos de 21 anos. Atualmente, Fonseca é o sétimo no ranking dessa faixa etária, enquanto Landaluce é o oitavo.

Joao Fonseca avenges his latest juniors loss vs. Martin Landaluce, beating him 6-2, 3-6, 7-6 in the QFs of the Challenger in Lyon.



Both were streaky for much of the time, but you could see glimpses of their respective potential. Surely just the beginning of something big! pic.twitter.com/TBpHcbQ2Wx -- Alex Boroch 🎾 (@Alex_Boroch) November 14, 2024

Para chegar ao triunfo, o brasileiro precisou salvar um match point, quando Landaluce teve 8/7 no tie-break. Fonseca não só escapou como jogou dois pontos perfeitos quando o placar chegou a 9/9. Primeiro, disparou uma direita indefensável de dentro para fora para abrir 10/9. Em seguida, um ace fechou a partida.

A vaga na semifinal, além de praticamente assegurar o lugar de Fonseca no Next Gen Finals, é o melhor resultado do brasileiro na sequência de torneios que ele disputa em quadras duras indoor na Europa. Antes, Fonseca alcançou as quartas de final no Challenger 125 de Brest, perdeu na estreia no CH 125 de Bratislava e caiu nas oitavas no CH 125 de Helsinque, na Finlândia.

Em Lyon, seu próximo adversário será o francês Calvin Hémery (#237), que vem de vitória por 6/4, 3/6 e 7/6(1) sobre o compatriota Loan Massard (#786).