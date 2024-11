Depay foi confundido com pagodeiro e 'invadiu' casa em rolê em Santo André

Memphis Depay deu mais um "rolê aleatório" pelo ABC Paulista na última segunda-feira (11) — em outubro, visitou a Vila São Pedro, em São Bernardo. De folga do Corinthians, o atacante holandês visitou uma comunidade no Jardim Santa Cristina, em Santo André, e participou de uma festa. O UOL foi até o local no dia seguinte para recriar os passos do jogador.

Memphis não era esperado na comunidade. A segunda-feira era um dia comum até que o holandês chegou por volta das 16h em um carro de luxo à sede de eventos do Deportivo Gaza, time de várzea da cidade.

O atacante foi até confundido com um pagodeiro que cantaria na festa de mais tarde — o jogador levou instrumentos musicais e tem uma carreira paralela ao futebol como rapper. Sem as tranças habituais, Memphis adotou o Black Power na visita, além de usar regata, bermuda e chinelo.

Ninguém reconheceu. Ele chegou com os instrumentos, teclado... Achei que era um pagodeiro que ia tocar aí. Só depois que o pessoal reconheceu e começou a espalhar. Luciene Assunção, dona de uma mercearia em frente ao Deportivo Gaza

O UOL apurou que a festa da qual Memphis participou na sede do Deportivo Gaza era privada. O cantor MC Hariel também estava lá. O holandês ficou em uma espécie de camarote no mezanino do salão.

Apesar da restrição apenas a convidados, algumas pessoas — principalmente crianças — foram liberadas para entrar e tirar fotos com o jogador, que se mostrou receptivo. Segundo relatos de moradores, ele tentou entender e falar português, mas também contou com a ajuda de um tradutor e de seguranças.

Sede de eventos do Deportivo Gaza, time de várzea de Santo André Imagem: Renan Liskai/UOL

Rolê pelas ruas e 'invasão' a casa

Memphis não ficou só dentro do galpão de festas. O astro holandês decidiu dar uma volta pelas ruas da comunidade já perto da madrugada. Resultado: mais gente e tumulto.

Sem conseguir se locomover direito, o atacante do Corinthians parou em uma casa na esquina da festa. E, então, 'invadiu' a residência que pertence aos amigos Pedro Augusto Gomes e Davi Jesus.

Estava cheio de gente e ele descendo. Ele viu a porta aberta e entrou. Tinha muita gente em cima dele, e ele acabou entrando. Ficou sentado na escada [que dá acesso à casa]. Ele tirou foto aqui dentro e acabou esquecendo o copo dele. Pedro Augusto Gomes

O copo virou enfeite na casa de Pedro Augusto e Davi. O que também virou um local marcante da rua foi a escada que dá acesso à casa dos amigos. Foi nela que Memphis ficou sentado por uma parte da noite e até fez tranças com uma cabeleireira.

Pedro Augusto e Davi com copo de Memphis Depay e casa onde jogador fez tranças Imagem: Renan Liskai/UOL

A visita de Memphis acabou por volta das 2h de terça e ainda ajudou comerciantes locais. Uma adega que fica ao lado do salão de festas já havia fechado, mas reabriu quando os proprietários souberam da presença do holandês.

Nós costumamos fechar por volta de meia-noite, mas eu estava de folga e estava fechado aqui. Cheguei por volta de 1h e abri. Mesmo com pouco tempo, deu para vender bastante coisa e dar um gás no caixa. Pedro Henrique, funcionário da Adega do Chefe

Memphis da quebrada

O rolê de Memphis e Hariel seguiu de madrugada após os dois deixarem a festa em Santo André. Eles ainda foram para a sede de uma produtora que grava as músicas do funkeiro.

"Lá fora", escreveu o holandês ao postar uma sequência de fotos do rolê. Pelos comentários na publicação, ele já é da quebrada.