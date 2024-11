Ginasta exalta 'pódio preto' com Rebeca e desabafa sobre perda do bronze

Do UOL, em São Paulo

A ginasta norte-americana Jordan Chiles voltou a comentar a perda da medalha de bronze no solo nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta viu sua medalha ser retirada após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), desabafou sobre o "momento difícil" e exaltou o "pódio todo preto" formado por ela, a compatriota Simone Biles e a brasileira Rebeca Andrade.

Honestamente, tem sido muito, muito difícil compreender tudo o que está acontecendo. Finalmente consegui me sentir confortável de certa forma para falar sobre o que está acontecendo. Sinto que recentemente tenho tentado dizer a mim mesma que estou bem nos últimos quatro, cinco meses, e honestamente tem sido um momento muito, muito difícil. É difícil dizer a si mesmo que tudo vai ficar bem quando você sente que literalmente não fez nada errado. Jordan Chiles, ao programa de TV Today Show

Acho que agora é só o apoio que tenho ao meu redor que me faz pensar: 'Ok, não posso controlar nada que esteja acontecendo lá fora, só posso controlar a minha verdade, sei qual é a verdade e sei que estávamos certos em tudo o que fazíamos'. Tudo estava muito certo, tudo estava no tempo que precisava ser, e eles voltarem e dizerem que estava quatro segundos atrasado quando tivemos a prova para mostrar que tudo está certo...

Essa medalha de solo foi tipo 'uau', eu nunca imaginei que chegaria a uma final de solo, nunca imaginei que voltaria com uma medalha, nada disso. Foi um pódio todo preto que fez história, foi algo do qual tenho muito orgulho de fazer parte, foi algo que espero que as pessoas possam ver. É algo que sempre lembrarei.

Relembre o caso

Os EUA pediram revisão na nota de Chiles, que superou a romena Ana Barbosu e assumiu a terceira colocação na final de solo olímpica. Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro, e Simone Biles ficou com a prata.

A Federação da Romênia, porém, contestou a mudança. A entidade alegou que o recurso original foi registrado quatro segundos depois do limite de tempo.

Com a decisão da CAS favorável à Romênia, Chiles perdeu seu lugar no pódio para Barbosu. A norte-americana, inclusive, terá que devolver a medalha de bronze que recebeu em Paris.

Em resposta, os EUA protocolaram uma carta oficial em que dizem ter provas de vídeo de que o pedido de revisão de nota foi, sim, feito a tempo (mais precisamente, com 47 segundos). Isso, porém, não foi reconsiderado.

Simone Biles chegou a cobrar justiça após Chiles ter medalha cassada. Em entrevista à revista norte-americana People, Biles disse que a situação foi "uma verdadeira vergonha".

Jordan Chiles entrou, em setembro, com recurso junto à Suprema Corte da Suíça para tentar reaver a medalha de bronze. Ele, porém, ainda não foi julgado.