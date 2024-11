Abel faz mudanças no Palmeiras para jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo desta sexta-feira, contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira preparou algumas mudanças. Na zaga, Murilo, que recuperou-se recentemente de uma lesão na coxa direita, volta ao time titular em vaga que vinha sendo ocupada por Vitor Reis no período em que esteve fora. Ainda, Mauricio e Rony entram na equipe nas vagas de Richard Ríos e Flaco López, respectivamente.

A escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Mauricio e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

A equipe palmeirense está a dois jogos sem vencer no Brasileirão, com um empate diante do Fortaleza e derrota contra o Corinthians. Dessa forma, para seguir sonhando com o título, o Verdão precisa voltar a vencer na competição.

O time comandado por Abel Ferreira é o segundo colocado da Série A, com 61 pontos, seis a menos que o líder Botafogo. O Palmeiras tem os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física) e Lázaro (dores no joelho esquerdo).

Do outro lado, o Grêmio vai a campo com: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Soteldo e Aravena; Braithwaite.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho ainda tem as baixas dos zagueiros Kannemann e Gustavo Martins. O Tricolor tem 39 pontos e está na 11ª posição.