Palmeiras x Grêmio: veja a parcial de ingressos vendidos para o jogo no Allianz Parque

O Palmeiras anunciou que vendeu 24.100 ingressos para o jogo contra o Grêmio, que acontece nesta sexta-feira. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A última parcial de vendas foi atualizada às 17h45 desta quinta-feira.

Primeiro, os sócios Avanti tiveram prioridade de compra de acordo com rating, de zero a cinco estrelas. A venda geral teve início na manhã da última quarta-feira. Sem descontos, os ingressos custam entre R$ 130 e R$ 250.

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pelo Brasileirão. O resultado deixou o Alviverde estagnado na segunda posição, com 61 pontos, seis a menos que o líder Botafogo.

No último compromisso no Allianz Parque, o Verdão empatou por 2 a 2 com o Fortaleza. Raphael Veiga e Estêvão anotaram os gols palmeirenses, enquanto Moisés e Hércules fizeram para o Leão do Pici. Na ocasião, o público foi de



40.321.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte - R$ 130



Superior Norte - R$ 140



Superior Sul - R$ 140



Superior Leste - R$ 150



Superior Oeste - R$ 150



Gol Sul - R$ 160



Central Leste - R$ 220



Central Oeste - R$ 250