Palmeiras volta a sofrer sete gols somando três jogos seguidos após mais de três anos

O sistema defensivo do Palmeiras tem sido motivo de dor de cabeça na reta final da temporada. Nos últimos três jogos, o Verdão sofreu teve 44,4% de aproveitamento e sofreu sete gols, algo que não acontecia desde outubro de 2021, de acordo com dados do Sofascore.

Na última rodada, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 sobre o Corinthians, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Verdão estagnado na segunda posição, com 61 pontos.

Palmeiras nos últimos 3 jogos no @Brasileirao 2024: ? 1V - 1E - 1D

? 44.4% aproveitamento

?? 7 gols

? 7 gols sofridos

?? 42 finalizações sofridas (13 no gol) ? Sofreu ao menos 7 gols em 3J pela 1ª vez desde OUT/21.

? Perdeu do Corinthians pela 1ª vez desde SET/21.

?... pic.twitter.com/9ByeIwWyaL ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 5, 2024

A última vez que a equipe havia sofrido pelo menos sete gols foi em outubro de 2021. Na oportunidade, o Alviverde teve duas derrotas, contra Red Bull Bragantino (4 a 2) e América-MG (2 a 1), e um empate com o Juventude (1 a 1). A situação foi ainda pior já que o Verdão teve uma sequência de cinco jogos sendo vazado, sofrendo dez gols nesse período.

Nesta temporada, o Verdão foi vazado nos último três jogos, tendo conseguido reverter um deles: a vitória por 5 a 2 sobre o Juventude. Depois disso, empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, cedendo o empate duas vezes, no Allianz Parque, e depois perdeu para o Corinthians.

Tentando corrigir os erros para seguir na briga pelo tricampeonato do Brasileiro, o Palmeiras volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Grêmio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.