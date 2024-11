Neymar tem constatada lesão no tendão da coxa, e Al-Hilal define data para o seu retorno

Nesta quarta-feira, o Al-Hilal informou, por meio de suas redes sociais, que Neymar teve constatada lesão no tendão da coxa e tempo de recuperação estipulado entre quatro e seis semanas. Na última segunda, durante a vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia, o atleta deixou a partida com apenas 28 minutos em campo.

O camisa dez do clube saudita havia entrado em campo aos 13 minutos do segundo tempo, com dribles e leves confusões com os adversários. No entanto, ao sofrer entrada dura, teve que ser substituído aos 41 minutos pelo técnico Jorge Jesus após alegar dores na região posterior.

"Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte! Farei exames e espero que não seja nada demais. É normal isso acontecer após um ano sem jogar. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar", declarou Neymar após a contusão.

A partida em que o atleta se lesionou havia sido apenas a segunda desde o seu retorno após longa recuperação de lesão no joelho. Ele sofreu rompimento do ligamento colateral anterior em outubro de 2023 e ficou fora dos gramados por cerca de um ano.

Em meio à nova lesão de Neymar, o programa saudita "Action Ma3 Waleed" deu a informação, também nesta quarta, de que o Al-Hilal teria intenções de rescindir o contrato de Neymar na próxima janela de transferências internacionais (janeiro de 2025). Com apenas sete partidas disputadas, nas quais marcou apenas um gol e deu duas assistências, o vínculo entre clube e jogador é válido até a metade do ano que vem.