Ex-meia do Vasco diz que deseja voltar ao Brasil e revela procura de Palmeiras e Flamengo

Um dos destaques do Portland Timbers, dos Estados Unidos, o meio-campista Evander deseja retornar ao Brasil nos próximos meses. Em entrevista, o jogador, revelado pelo Vasco, mira a convocação à Seleção Brasileira e revelou que, recentemente, foi procurado por Palmeiras e Flamengo.

Evander disse que o Portland está aberto a ouvir propostas que sejam boas para ele e para o clube. Ele possui vínculo com o time da MLS até 2026, mas tem interesse em retornar ao futebol brasileiro visando a Seleção.

"Agora eles estão abertos a ouvir propostas. Eles queriam me manter, mas acho que agora eles estão abertos a escutar ofertas e fazer o melhor para as duas partes", disse o atleta ao Charla Podcast.

Na metade deste ano, segundo Evander, Palmeiras e Flamengo o procuraram para colher informações. Ele disse que, além dos times brasileiros, também foi alvo de interesse do futebol europeu, mas permaneceu no Portland.

"Teve interesse [do Flamengo], teve interesse do Palmeiras também. E agora no meio do ano teve interesse de clubes europeus, perguntando a situação. Mas, eles [Portland] não queriam me vender", afirmou.

A vontade do meia é atrair holofotes e ganhar oportunidade na Seleção. Ele, que já atuou pelo Brasil na base, crê que pode ajudar o time de Dorival Júnior neste período de reformulação.

"É meu plano de carreira. Quero voltar a um lugar que vou me destacar para ir à Seleção Brasileira. Joguei na Seleção de base, fui campeão. Quero aproveitar esse momento que a Seleção está em reformulação e vir para um lugar onde posso me destacar, para ser considerado na Seleção", comentou.

Evander, de 26 anos, foi revelado no Vasco, clube onde permaneceu até 2018, antes de ser emprestado ao Midtjylland, da Dinamarca. Em 2023, o Portland Timbers contratou o meia em definitivo. Pelo clube da MLS, o jogador soma 26 gols e 23 assistências em 61 jogos disputados.