Fortaleza vence, segue na briga pelo título e deixa o Juventude no Z4

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fortaleza soube ser eficiente e passou fácil pelo Juventude com a vitória por 3 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo na noite deste sábado foi válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram de Moisés, Mancuso e Kusevic. Os dois primeiros ainda na etapa inicial e o último já no segundo tempo.

O resultado faz o Fortaleza abrir vantagem na terceira posição com 60 pontos e manter o sonho do título. O Flamengo, em quarto, tem 55. Acima do Lion, o Palmeiras tem 61 e o Botafogo 64. Os três times ainda jogam na rodada. O Juventude perde a chance de sair da zona de rebaixamento e fica em 18º, com 34 pontos. O Red Bull Bragantino é o primeiro fora, com 35.

As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado, às 19h (de Brasília). O Juventude recebe o Bahia, enquanto o Fortaleza encara o Vasco em casa pelo Brasileirão.

Essa foi a estreia do técnico Fábio Matias no Juventude. Jair Ventura foi demitido do cargo depois da última rodada, quando chegou a cinco partidas sem vitória. Agora já são seis.

Como foi o jogo

O Fortaleza não fez um grande primeiro tempo, mas achou dois gols rapidamente nos acréscimos. Foram dois gols bem parecidos na base da insistência e jogada rápida. Os visitantes, porém, deram muitos espaços na defesa e somaram alguns erros que fizeram os donos da casa serem superiores em alguns momentos. O início foi promissor e de pressão, mas não durou tanto.

O Juventude até ensaiou uma pressão, especialmente na reta final antes do intervalo. Faltou, porém, qualidade para sair na frente em casa e tentar ter mais tranquilidade. Os dois gols saíram em lances de falta de atenção e custaram caro no melhor momento da equipe no jogo.

O Ju voltou bem na segunda etapa e foi para cima, criando boas chances, mas não adiantou. As alterações não tiveram o efeito esperado, e o Fortaleza ampliou na primeira boa oportunidade que teve. Após a entrada de Bruno Pacheco, os visitantes equilibraram a defesa e foi dele que nasceu a assistência para o terceiro gol.

A reta final do jogo foi mais morna. O Fortaleza tentava fazer o tempo passar para confirmar o ótimo resultado na briga pelo título. O Juventude até tentava chegar, mas não conseguiu. Uma vitória em casa seria fundamental para sair da zona, mas a pontaria não estava em dia.

Lances importantes

Choque importante. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Madaca tocou de cabeça, mas foi atingido por Brítez na sequência. Os dois ficaram caídos no gramado, e o jogador do Fortaleza acabou substituído em protocolo de concussão.

Não valeu. Aos 29, Mancuso recebeu na frente da área e tentou a finalização. Ronaldo chegou para disputar a bola, que sobrou para Moisés colocar no fundo da rede. Após análise do VAR por três minutos, foi assinalado o impedimento.

0x1. Aos 47, o Fortaleza insistiu e roubou a bola ainda no campo de ataque. Em jogada de quatro toques, Moisés recebeu e deu um chutaço para abrir o placar.

0x2. Aos 52, após bola trabalhada, a zaga do Juventude não cortou, e Martínez ficou com a sobra. Ele rolou para Mancuso, que deu um chute forte de fora da área e balançou a rede.

0x3. Aos 25 minutos do segundo tempo, após cobrança rápida de falta, Bruno Pacheco cruzou na área, e Kusevic mandou para o fundo da rede na segunda trave.

Ficha técnica

Juventude 0x3 Fortaleza - Brasileirão

Data e hora: 2 de novembro de 2024, às 18h30

Local: estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Raphael Claus (SP) (FIFA)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Edson Carioca, Zé Marcos, Ronaldo (JUV), Brítez, Bruno Pacheco (FOR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Moisés (aos 47 minutos do primeiro tempo), Mancuso (aos 52 minutos do primeiro tempo), Kusevic (aos 25 minutos do segundo tempo)

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo (Dudu Vieira), Jadson, Mandaca (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Marcelinho), Edson Carioca (Gabriel Taliari) e Gilberto (Erick). Técnico: Fabio Matias.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Titi, Mancuso (Pikachu); Hércules, Rossetto (Zé Welison), Martínez (Pochettino); Moisés (Breno Lopes), Marinho (Bruno Pacheco) e Lucero. Técnico: Vojvoda.