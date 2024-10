São Paulo: William Gomes recebe sondagem de time inglês, diz Hernan

Promessa do São Paulo, William Gomes recebeu uma sondagem do Newcastle, da Inglaterra, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

É um início de conversa, mas é importante informar que não há oferta oficial para nenhum jogador do São Paulo hoje.

Aí a gente coloca nesse balaio o William Gomes, que tem uma multa rescisória salgada de R$ 600 milhões e obviamente não sairá pela multa.

André Hernan

O colunista destacou que o Tricolor precisa fazer caixa na próxima janela de transferências. Esse é o contexto de uma eventual negociação do atleta, que perdeu espaço com Zubeldía.

O São Paulo se vê numa necessidade de vender jogadores pela questão financeira. O William Gomes vinha ganhando espaço depois da renovação de contrato, só que depois do jogo contra o Botafogo que o Zubeldía tirou ele no primeiro tempo, ele sumiu.

Em alguns jogos ele entra no fim, outros ele viaja, mas não é aproveitado. Hoje, está sem espaço no São Paulo.

É um jogador que tem muito potencial, e o São Paulo precisa fazer caixa. Se não vai usar, será uma boa vender? O São Paulo se vê nesse dilema nessa janela que está se abrindo.

André Hernan

