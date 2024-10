Medvedev é eliminado por Popyrin no Masters 1000 de Paris

Daniil Medvedev está fora da luta pelo título do Masters 1000 de Paris. Na manhã desta quarta-feira, o russo, beneficiado por ser cabeça de chave, estreou apenas na segunda rodada do evento e acabou eliminado.

Alexei Popyrin provou estar em alta no circuito e bateu Daniil Medvedev por 2 sets a 1. As parciais do confronto em favor do australiano foram de 6/4, 2/6 e 7/6 (4).

Número 5 do ranking da ATP, Medvedev esteve em um dia com muitos altos e baixos em quadra. O russo mostrou inconsistência em seu saque, cometendo 14 duplas faltas contra apenas duas de seu adversário.

Na próxima rodada do Masters 1000 de Paris, Popyrin enfrenta o vencedor do duelo entre o francês Giovanni Mpetshi Perricard e o russo Karen Khachanov.