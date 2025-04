Neymar projeta Santos brigando "lá em cima" no Brasileirão e lista favoritos ao título

Neymar garantiu que o Santos fará um bom Campeonato Brasileiro em 2025. O meia-atacante destacou a força do elenco alvinegro e entende que o Peixe pode brigar pelas primeiras posições na liga nacional.

"Nosso time está bem fortalecido. Está voltando a ser o Santos, com muitos investimentos. É um time muito novo, com um técnico novo que tem suas ideias. Requer tempo para as coisas encaixarem. Tivemos o Paulista base para o Brasileiro. Tenho certeza que vamos fazer um Brasileiro surpreendente. Temos jogadores e uma equipe muito forte. Tenho certeza que vamos brigar lá em cima", disse à CazéTV.

O astro, contudo, reconheceu que tem alguns times à frente do Alvinegro Praiano neste momento. São eles: Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

"Tem alguns times iguais ao Santos hoje, mas tem outros acima. O Palmeiras é um, por estar jogando junto há muito tempo, com o mesmo treinador. O Flamengo também, pelo elenco que tem e o Filipe Luis é um grande treinador. E o terceiro é o Botafogo, que fez um grande ano em 2024 e manteve a base. E tem outros times que vem para brigar, como Inter, Atlético-MG e Corinthians. Esses estão jutos com o Santos", analisou.

O Santos não largou bem no Brasileirão. O time soma uma derrota (2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro) e um empate (2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro). Com isso, os comandados de Pedro Caixinha estão em 16º lugar, com um ponto.

Neymar não jogou nenhum destes compromissos. O meia-atacante estava afastado devido a um edema na coxa esquerda. O astro está recuperado e fica à disposição para o embate com o Fluminense, no próximo domingo, pela terceira rodada. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).