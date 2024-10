Rafael Paiva elogia Vasco contra o Bahia e destaca Payet

O Vasco venceu o Bahia, nesta segunda-feira, por 3 a 2, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Depois do jogo, o treinador Rafael Paiva comemorou o resultado e elogiou o desempenho da equipe.

"Era um adversário muito difícil, o Bahia tem a melhor posse do Brasileiro. A gente sabia que tinha que pressionar muito, encaixar bem os contra-ataques. A gente também sabia que precisava descansar com a bola. Senão, a gente não iria sustentar a intensidade do jogo. Acho que conseguimos controlar bem a posse de bola. A gente está muito feliz e satisfeito pelo resultado", disse Rafael Paiva.

Liberté, égalité & VASCO DA GAMA ? PODE ANOTAR MAIS UMA VITÓRIA DO GIGANTESCO DA COLINA! ? ?? Payet

Emerson Rodríguez

De volta ao time titular, na vaga de Philippe Coutinho, Dimitri Payet foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados. Depois de Emerson Rodríguez abrir o placar, o francês apareceu para ampliar em cobrança de pênalti e ainda marcou o terceiro do Vasco, em um belo chute de fora da área.

"É um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível. Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo. A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo. A gente sabe que ele é um craque, hoje demonstrou. Uma pena, porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol. Seria um hat-trick, algo difícil no Brasil. Ele é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, quer jogar, está se esforçando muito para se desenvolver fisicamente. É um jogador que tem idade mais avançada, a gente tem que ter mais paciência. Ele entrou menos no último jogo, então estava mais inteiro para esse", analisou o treinador.

Com a vitória, o Vasco foi aos 43 pontos e assumiu a 9ª posição. O Cruzmaltino volta a campo na próxima terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Botafogo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Líder da competição, o Glorioso tem 64 tentos.

"A gente fez um bom jogo na última partida no Engenhão, contra o Fluminense. A gente tem na memória recente um bom jogo. Precisamos tentar atingir aquele nível. Fizemos um bom jogo contra o Fluminense. Sabemos do peso, o Botafogo vai brigar pelo título do Brasileiro. Então, será um grande clássico, um grande espetáculo. A gente terá que fazer de tudo para buscar essa vitória para almejar coisas maiores na competição", projetou Paiva.