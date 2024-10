Nova chance para Vini: qual a diferença entre Bola de Ouro e Fifa Awards?

Vini Jr. não ficou com o prêmio da Bola de Ouro 2024, mas terá uma nova chance de chegar ao topo com seus feitos na temporada passada no Fifa Awards - novo nome da premiação dada pela entidade máxima do futebol em substituição ao "The Best".

O volante Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, foi eleito o melhor do mundo em 2024 pela revista francesa.

O que aconteceu

O Fifa Awards, antes chamado de 'The Best', vai premiar os melhores atletas nas categorias feminina e masculina. Além do nome, a Fifa ainda estuda como será a nova premiação e a possibilidade da criação de categorias. Ainda não há data e local para a cerimônia deste ano - ele costumava ser entregue em janeiro na versão anterior.

Promovida pela revista France Football em 1956, a Bola de Ouro foi criada para premiar o melhor jogador europeu. A premiação da Fifa começou em 1991.

A France Football elabora uma pré-lista feita por membros da redação do "L'Équipe" (do mesmo grupo de mídia da France Football) e embaixadores da Uefa. Luís Figo é o do prêmio masculino, e Nadine Kessler, do feminino.

Os eleitores da Bola de Ouro são jornalistas dos cem países com melhor colocação no ranking da Fifa. Os votantes escolhem 10 jogadores e a colocação deles rende pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, nesta ordem. A soma dos votos determina o vencedor.

A Fifa adota outros critérios. Um conselho técnico da entidade define uma lista com os finalistas. Um júri formado por jornalistas, capitães e técnicos de seleções e torcedores, escolhe os finalistas. Na sequência é definido o vencedor em cada categoria.

As duas principais premiações do futebol foram unificadas entre 2010 e 2015. A partir de 2016, porém, voltaram ao modelo anterior com premiações distintas.

Messi é o maior vencedor das premiações. O craque argentino soma 8 vitórias em cada.