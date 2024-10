Treinador da Seleção feminina projeta primeira partida após prata nas Olímpiadas de Paris

Após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira feminina começa um novo ciclo e volta a campo neste sábado, contra a Colômbia. O treinador Arthur Elias elogiou as adversárias e projetou a partida, alegando que o Brasil precisa ter uma forte intensidade.

"Temos que impor o nosso jogo o tempo todo com agressividade ofensiva. Essa é a característica da Seleção e o time está preparado para mostrar isso neste primeiro amistoso contra a Colômbia", falou.

"Quero ver uma seleção competitiva para enfrentar um rival sul-americano que cresceu bastante ultimamente. A Colômbia tem uma equipe que joga junto há muito tempo, com um modelo, um sistema de jogo consolidado. Vamos ser testados de forma diferente em relação à Olimpíada, enfrentando uma seleção sul-americana que é talentosa especialmente do meio para a frente. Vai ser um grande jogo, de intensidade e qualidade técnica", completou.

A Seleção fará dois amistosos contra a Colômbia, o primeiro deles será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A outra partida será na terça-feira, às 19h, no mesmo local.

Arthur Elias está utilizando estes amistosos para testar novos nomes no time. Das 26 atletas convocados, apenas 12 estiveram nas Olímpiadas de Paris.

Estes dois jogos servirão como pontapé para o novo ciclo da Seleção Brasileira feminina, que passa a focar na Copa América de 2025, que será sediada no Equador. O objetivo principal, no entanto, é a Copa do Mundo de 2027, na qual será disputada no Brasil.