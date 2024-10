Rivais pelo título se unem contra arbitragem de jogo do Palmeiras

A arbitragem de Ramon Abatti Abel no empate entre Palmeiras e Fortaleza por 2 a 2, neste sábado (26), foi criticada por Marcelo Paz, CEO do Leão do Pici, e Rafael, lateral do Botafogo.

O que aconteceu

Marcelo Paz criticou os pênaltis marcados para o Palmeiras no Allianz Parque. "Empatamos o jogo, 2 x 2, gols com bola rolando. Será que vão marcar mais pênaltis para o adversário?", escreveu Marcelo Paz no Instagram.

O CEO do Fortaleza estava no Allianz Parque. Em campo, o árbitro marcou dois pênaltis para o Palmeiras — um após lance envolvendo Titi e Flaco López e outro após toque de braço de Yago Pikachu.

Marcelo Paz critica arbitragem de jogo do Fortaleza contra o Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Reprodução/Instagram

Rafael fez criticas ao momento do término da partida, em um escanteio para o Fortaleza. "O juiz acabando o jogo no escanteio do Fortaleza. É uma cena lamentável. Quero nem falar do resto", escreveu o lateral do Botafogo no Instagram.

O jogador está afastado por causa de uma lesão na patela do joelho direito sofrida no dia 14 de abril.

Rafael, lateral do Botafogo, critica arbitragem de jogo do Palmeiras contra o Fortaleza Imagem: Reprodução/Instagram

Botafogo e Fortaleza lutam com o Palmeiras pelo título brasileiro. O Glorioso é o líder, com 64 pontos somados. O time paulista vem logo atrás, com 61, e o Leão do Pici aparece em terceiro, com 57.