São Paulo vai fazer a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O São Paulo fará sua preparação de pré-temporada na Flórida (EUA), em janeiro de 2025. Como parte de seu período de aprimoramento físico e técnico, o clube participará da FC Series, evento que incorporou e iniciou a expansão da Florida Cup nos Estados Unidos e comemorará dez anos de sua primeira edição no próximo ano.

"É com grande satisfação que aceitamos o convite da organização da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo, posicionando o São Paulo neste importante mercado do futebol mundial", disse Julio Casares, presidente do São Paulo.

O Tricolor participará de dois amistosos preparatórios para a temporada. Essas partidas acontecerão entre 15 e 25 de janeiro, no Inter&Co Stadium, estádio do Orlando City, em Orlando, e no Chase Stadium, casa do Inter Miami, em Miami.

O São Paulo faz contra o Cruzeiro, no dia 15, quarta-feira, no Inter&Co Stadium, seu primeiro jogo amistoso. A segunda partida será no dia 19, domingo, desta vez no Chase Stadium, contra um adversário que será anunciado nos próximos dias.

?? See you soon, @FC_series! A pré-temporada do Tricolor em 2025 será nos Estados Unidos. Saiba mais: https://t.co/51G4x1Q86O#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/kTYcFByCGx ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 24, 2024

"Quando soubemos do convite para realizarmos a pré-temporada 2025 fazendo parte dos eventos da FC Series, imediatamente enxergamos uma grande oportunidade de proporcionarmos ao nosso elenco o ambiente e as preparações física e técnica ideais para podermos encarar ao longo de todo o ano os grandes desafios que teremos pela frente. Entendemos que o período de treinos, em que todos estarão focados e juntos, será fundamental para buscarmos nossos objetivos na próxima temporada", afirma Carlos Belmonte, diretor de futebol do Clube.

As informações sobre a pré-venda de ingressos para os jogos amistosos estão disponíveis no site FCSeries.com. Os ingressos para o público geral estarão à venda a partir da próxima quinta-feira, 31 de outubro.

O São Paulo já participou em outras duas oportunidades da então Florida Cup, ainda no formato de torneio. Em 2017, o Tricolor sagrou-se campeão ao derrotar o River Plate-ARG e o Corinthians. Em 2019, retornou à competição, quando enfrentou o Ajax-HOL e o Eintracht Frankfurt-ALE, e terminou na 4ª posição.