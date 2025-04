Coronado agrada, mas Bidon rouba a cena e ganha pontos no Corinthians

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz fez algumas mudanças na escalação e gostou do que viu.

No meio, Igor Coronado recebeu uma chance entre os titulares pela primeira vez desde o final de fevereiro. O jogador de 32 anos, que se recuperou de lesão no tendão do músculo adutor da perna direita recentemente, agradou à comissão. Ele atuou por cerca de 75 minutos.

"Fez um grande jogo, estamos contentes. Ele se machucou pós-Guarani, não podemos perder mais ninguém. O tempo das viagens e nós não podemos perder mais ninguém. Ele teve algo no tendão. Queríamos usar todos, mas leva um processo para o jogador possa fazer e jogar 70 minutos. Fez um grande jogo e é um jogador muito importante para nós. Ele encontrou espaços entre linhas e estamos contentes por Igor. Somamos mais um ao grupo, estamos contentes", disse o auxiliar Emiliano Díaz.

Mas quem acabou roubando a cena foi o jovem Breno Bidon. O meio-campista também recebeu uma chance entre os 11 iniciais e ganhou bons pontos.

"Trabalhei com o Bidon toda essa semana, os dez dias, falando com ele que teria que tivesse intensidade. Foi à seleção, jogou bem, mas baixou a intensidade. Falei que era um jogador importante, que tinha que voltar a ser intenso na criação, é um menino que adoro e jogou muito bem. Para mim foi de longe o melhor jogador em campo. Contamos muito com ele e esperamos que tenha esse nível de concentração e de jogo. Estou muito feliz por ele", analisou Ramón.

Aos 20 anos, Bidon subiu para o profissional em 2024. Na atual temporada, foi usado em 11 partidas, sendo cinco como titular.

Com a dupla de maias em alta, portanto, o Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada.