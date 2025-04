Porto x Benfica: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Português

Neste domingo, Porto e Benfica se enfrentam em clássico pela 28ª rodada do Campeonato Português. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão.

ONDE ASSISTIR



O embate terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+.

Empatado com o líder Sporting, com 65 pontos, o Benfica busca uma vitória para não se distanciar da briga pelo título da liga. Enquanto o Porto, terceiro colocado com 56 pontos, sonha com os três pontos para se aproximar do rival na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

POSIÇÕES NA TABELA



Porto - 56 pontos em 27 jogos - 3º colocado



Benfica - 65 pontos em 27 jogos - 2º colocado

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Marcano e Moura; Varela e Eustáquio; Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê; Samu



Técnico: Martin Anselmi

Benfica: Anatoliy Trubin; António Silva, Nico Otamendi, Fredrik Aursnes e Álvaro Carreras; Leandro Barreiro, Orkun Kökçü, Andreas Schjelderup e Ángel Di María; Bruma e Pavlidis



Técnico: Bruno Lage

ARBITRAGEM



João Pinheiro será o árbitro da partida, seus assistentes serão Bruno Jesus e Luciano Maia.