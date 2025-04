Vitória x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

O Flamengo visitará o Vitória, em Salvador, na tarde deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo de rubro-negros no Barradão, as duas equipes buscarão a primeira vitória na competição. A bola vai rolar na capital baiana a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo entre Vitória e Flamengo pelo Brasileiro terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (TV Fechada e Streaming).

Após a primeira rodada, o Flamengo aparece na oitava posição na tabela de classificação, com um ponto conquistado no empate diante do Internacional. Já o Vitória, derrotado pelo Juventude por 2 a 0, fora de casa, divide a lanterna com o Fluminense.

A equipe de Filipe Luis esteve na Venezuela esta semana, onde venceu na quinta-feira o Deportivo Táchira pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O desgaste após uma viagem de 12 horas para chegar ao seu destino e depois a volta direto para Salvador podem pesar sobre o elenco.

Bom dia, Nação! ????? O Mengão acaba de iniciar sua viagem para Bahia! #VamosFlamengo pic.twitter.com/qzIpH1z54X ? Flamengo (@Flamengo) April 4, 2025

Por outro lado, Filipe Luis contará com quatro reforços importantes de atletas considerados titulares, que ficaram no Rio de Janeiro se recuperando de questões físicas. O médico do clube, Luiz Augusto Macedo, confirmou o retorno de Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Wesley para a partida no Barradão e o quarteto seguiu direto para a capital baiana. Apenas Pedro, Danilo e Matías Viña permanecem sem condições de jogo.

O Vitória chega para o confronto enfrentando um jejum de quatro partidas sem vencer. O último triunfo foi diante do Sport, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. De lá para cá, foram três empates e uma derrota, diante do Juventude na primeira rodada do Brasileirão, no último sábado. Depois disso, na quarta-feira passada, a equipe baiana decepcionou sua torcida ao ficar no empate contra o Universidad de Quito-EQU, na estreia na Copa Sul-Americana, no Barradão.

O histórico recente deste confronto com o Vitória como mandante é altamente favorável ao Flamengo, que venceu quatro das últimas cinco partidas, além de um empate. O último triunfo do Vitória sobre o Flamengo no Barradão aconteceu no Brasileirão de 2013, por 4 a 2.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA-BA X FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: Domingo, 6 de abril de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé marcos e Hugo; Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Mosquito, Janderson e Lucas Braga



Técnico: Thiago Carpini

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael (Plata)



Técnico: Filipe Luis