Mirassol recebe o Fortaleza e busca primeira vitória na Série A

Na busca da primeira vitória na elite do futebol brasileiro, o Mirassol recebe o Fortaleza neste domingo, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada. O confronto marca o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história.

O Mirassol estreou com derrota diante do Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 1, em uma partida onde apresentou bom desempenho. A equipe paulista chegou a desperdiçar um pênalti com o lateral Reinaldo e teve chances de buscar um resultado melhor, mas acabou superada no Mineirão.

O clube do interior paulista ainda vive a empolgação de disputar a primeira Série A de sua história. O desafio do momento é equilibrar o entusiasmo com a necessidade de somar pontos desde o início da competição, especialmente nos jogos como mandante.

O Fortaleza chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na estreia. Com boa atuação coletiva, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda mostrou força no Castelão e iniciou o torneio com três pontos importantes diante de um adversário de peso.

Na temporada, porém, o Fortaleza ainda busca regularidade. Em meio ao calendário apertado, o time cearense foi goleado por 4 a 1 pelo Racing, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, e agora tenta reencontrar o equilíbrio fora de casa no Brasileirão.

Mais descansado por depositar as atenções apenas no Brasileirão, o Mirassol deve repetir a escalação do jogo com o Fortaleza. No entanto, não está descartado novos testes, principalmente no ataque com a grande quantidade de jogadores ofensivos no elenco.

"Pensamento principalmente nos resultados. Vamos depender muito dos jogos aqui em Mirassol. Peço o apoio do nosso torcedor também, lá no Mineirão falamos sobre a importância desse primeiro jogo em casa na Série A, então queremos que esse seja um fator preponderante, como já foi", disse o treinador Rafael Guanaes.

Do outro lado, o Fortaleza terá de lidar com três ausências certas. O lateral-direito Brítez, após sentir entorse no tornozelo, deve continuar de fora, tal como o polivalente Tinga, baixa no time leonino ao se manter vetado por desconforto na panturrilha direita.

No setor ofensivo, por outro lado, Breno Lopes está fora. O atacante fraturou o antebraço direito e fecha a lista dos ausentes. Em contrapartida, o técnico Juan Pablo Vojvoda deixa a indefinição no meio-campo: Pol Fernández, Lucas Sasha e Emmanuel Martínez brigam por duas vagas.

Outra possibilidade de mudança é na formação do ataque. Recém-contratado, mas com dois jogos disputados, Deyverson pode assumir a titularidade junto a Lucero e Moisés, sacando assim Marinho.

"Posso mudar até encontrar uma regularidade. Este ano é verdade que não nos encontramos. Para encontrar esta regularidade, temos que dar sequência a determinados jogadores. Demos continuidade e não deu certo. Não é que o Vojvoda não muda por medo do torcedor. Ao contrário, sempre mudo", disse Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FORTALEZA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Maceió, Iury Castilho e Clayson. Técnico: Rafael Guanaes.

FORTALEZA - João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández (Lucas Sasha), Lucas Sasha (Emmanuel Martínez) e Pochettino; Marinho (Deyverson), Lucero e Moisés. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).