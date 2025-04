Palmeiras quer embalar após alívio na Libertadores e conquistar primeira vitória no Brasileirão

A importante vitória na estreia da Libertadores deu novo ânimo para o Palmeiras enfrentar mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, os comandados de Abel Ferreira medem forças com o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do torneio nacional.

A equipe alviverde voltou a marcar gols com bola rolando após quatro partidas. No entanto, a defesa que vinha em boa fase levou dois gols em chutes de fora da área em lances em que os adversários tiveram liberdade para finalizar. A solução para colocar fim às falhas e aos reveses recentes, segundo Abel Ferreira, é "subir os níveis de agressividade e uni-los à criatividade dos jogadores na estrutura coletiva de cada jogo".

Para compensar o volume de criação do Palmeiras, o treinador português terá à disposições mais opções para compor o meio-campo. Depois da boa atuação de Felipe Anderson, Raphael Veiga está recuperado para lutar por um lugar no time titular. O jogador estava com dores lombares e foi poupado na Libertadores. O técnico também deve contar com o volante Aníbal Moreno, que superou um problema no ombro, e pode ser utilizado para aumentar a combatividade na marcação.

No setor, uma contratação sem tanto prestígio quanto outras tem ganhado espaço e se destacado no time. O uruguaio Emi Martínez veio do futebol dinamarquês e conquistou a vaga de titular. Em pouco tempo no Palmeiras, o volante já aderiu à mentalidade da comissão técnica e já deixou para trás as boas atuações para se concentrar no próximo desafio.

"Comemoramos a vitória e já mudamos de página. Estamos nos preparando para chegar da melhor maneira ao jogo contra o Sport. Temos de continuar trabalhando para alcançar os objetivos que estão pela frente", disse Martínez.

Desfalque certo no Palmeiras é o lateral-direito Mayke. Ele atuou poucos minutos contra o Sporting Cristal e precisou ser substituído após sofrer uma lesão no adutor da coxa esquerda. O zagueiro Bruno Fuchs pode ser improvisado em sua vaga. Outra opção é utilizar o argentino Agustín Giay.

Pelo lado do Sport, o time vem de uma conquista emocionante que mesclou tensão e confusão na final do Campeonato Pernambucano, disputada na última quarta-feira. A equipe do Recife superou o Retrô nos pênaltis após perder no tempo regulamentar o jogo de volta. Contra o Palmeiras, conta com as possíveis voltas do lateral Igor Cariús e do meia Atencio. Gonçalo Paciência, centroavante, deve continuar fora da equipe.

Um dos desafios do Sport neste duelo com o Palmeiras será superar o retrospecto negativo. O treinador Pepa ganhou apenas um jogo contra o compatriota Abel, que, por sua vez, desde que chegou ao País venceu o Sport nas três partidas em que esteve à beira do campo. A equipe pernambucana não sabe o que é ganhar do time alviverde desde 2018 e perdeu oito dos últimos 10 duelos.

FICHA TÉCNICA

SPORT X PALMEIRAS

SPORT - Caíque França; Hereda, Chico (Lucas Cunha), João Silva e Igor Cariús; Rivera, Domínguez (Du Queiroz), Sérgio Oliveira (Hyoran) e Lucas Lima; Barletta (Lobato) e Pablo. Técnico: Pepa.

PALMEIRAS - Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gómez, Micael e Piquerez; Emi Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife.